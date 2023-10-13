Выставка о Челябинской области открылась в московском ГУМе

Экспозицию выставили прямо в главном зале

В московском ГУМе открылась экспозиция «Прикоснись к Челябинской области». В главном зале выставили информационные и интерактивные стенды о природе, культуре и промышленности региона.

Специально к событию в ГУМе откроется продажа товаров от производителей с Южного Урала, а местное Bosco Cafe добавит в меню уральские блюда.

В экспозиции есть фото природных достопримечательностей (Тургояк, Уральские горы, нацпарки), исторических арт-объектов, примеры украшенного златоустовского холодного оружия. Привезли даже копию древней аркаимской колесницы. Отдельный стенд посвятили одной из самых ярких достопримечательностей — Челябинскому метеориту, фрагмент которого хранится в Историческом музее Южного Урала.

На выставке работает стенд с интерактивной викториной, за правильные ответы можно выиграть сувениры с символикой Челябинского метеорита. Работает экспозиция в ГУМе до 7 ноября 2023 года.