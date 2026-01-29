Выставка к 130‑летию скульптуры «Россия» откроется в Историческом музее Южного Урала

В экспозиции будет представлено 60 работ в технике каслинского литья

В Историческом музее Южного Урала 3 февраля откроется выставка «Россия не продается!», посвященная эволюции уникального промысла — каслинского художественного литья. Об этом сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Центральным экспонатом станет скульптура «Россия» Николая Лаверецкого, которая в этом году отмечает свое 130‑летие. Этот аллегорический образ воительницы стал символом высочайшего мастерства уральских литейщиков. Его история породила легендарную фразу, вынесенную в название выставки.

«Выставка позволит показать полный спектр искусства каслинского литья — уникального бренда нашего региона», — поделилась директор музея Полина Глинских.

Также посетители увидят около 60 предметов из музейных фондов, иллюстрирующих ключевые вехи развития промысла: от редчайших дореволюционных отливок до современных работ.

Отдельный раздел будет посвящен технологии создания чугуна. Гости выставки увидят подлинные инструменты, формовочные ящики и материалы, предоставленные Каслинским заводом архитектурно-художественного литья.

Выставка «Россия не продается!» (0+) будет работать до 12 июля.