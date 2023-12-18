Завтра, 19 декабря, в Центре международной торговли открывается выставка фотокартин Кати Васильевой, сделанных специально для совместного проекта приюта для бездомных животных «Наш дом» и центра «Мой бизнес». Это постановочные фотографии по мотивам шедевров мировой живописи, в которые органично вписаны кошки и собаки, обитатели приюта «Наш дом».
«Философия проекта в том, что животным есть место везде. Даже если это законченный классический живописный сюжет, исполненный мастером. В каждую картину мы включали питомца, кошку или собаку, и получались очень добрые и светлые образы», — комментирует руководитель пресс-службы центра «Мой бизнес» Ксения Александрова.
Презентация работ будет совмещена с благотворительной акцией в пользу приюта «Наш дом»: выручка от проданных живописных работ пойдет в пользу бездомных питомцев. Кроме того, герои проекта, собаки и кошки, будут тоже присутствовать на мероприятии. Команда проекта с восторгом отзывалась об общительности и дисциплинированности обаятельных питомцев приюта.
«В этот день можно помочь четвероногим. Приют «Наш дом» отлично работает. Сегодня вот мы узнали, что один герой фотосессии обрел новый дом. Жизнерадостный и харизматичный Зефир влюбил в себя с пол-оборота всю нашу съемочную команду. Дружно радуемся за него!» — рассказывает фотограф Катя Васильева.
Зефир после съемок уехал домой к новым хозяевам
Выставка будет передвижной и, по замыслу организаторов, будет представлена на разных городских площадках. На каждую из картин поместят QR-код, по которому можно помочь приюту.
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