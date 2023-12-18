Выставка фотокартин с бездомными животными открывается в Челябинске

Это благотворительный проект приюта «Наш дом» и центра «Мой бизнес»

«Философия проекта в том, что животным есть место везде. Даже если это законченный классический живописный сюжет, исполненный мастером. В каждую картину мы включали питомца, кошку или собаку, и получались очень добрые и светлые образы»,

— комментирует руководитель пресс-службы центра «Мой бизнес» Ксения Александрова.

«В этот день можно помочь четвероногим. Приют «Наш дом» отлично работает. Сегодня вот мы узнали, что один герой фотосессии обрел новый дом. Жизнерадостный и харизматичный Зефир влюбил в себя с пол-оборота всю нашу съемочную команду. Дружно радуемся за него!»

— рассказывает фотограф Катя Васильева.





Зефир после съемок уехал домой к новым хозяевам

