Вышла новая книга челябинского журналиста Ульяны Бисеровой

«Под кожей только я» выложена на платформе «Литрес» за 5 рублей 99 копеек и бесплатно на «Ридеро»

«Это переосмысленная классическая история про Принца и Нищего в новом современном сеттинге. Я вижу, что чем дальше, тем сильнее увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Такими темпами Средневековье нам покажется демократичным. Обеспеченные люди по возможностям сейчас приближаются к древнему пониманию божеств: по продолжительности жизни, ощущению свободы, силы и могущества. Оттолкнувшись от этой точки, я начала писать книгу. Этот жанр принято называют социальной фантастикой. Ты все равно пишешь о людях и о том, что с ними происходит здесь и сейчас. Просто для наглядности, для того, чтобы подсветить важное, — переносишь действие в придуманный мир на сто лет вперед»,

— говорит Ульяна.

Журналист Ульяна Бисерова много лет пишет детские книги. Новая книга, как и «Камень в моей руке», вошла в лонг-лист конкурса «Новая детская книга» в 2021 году.

История двух братьев, один из которых богатый наследник, а другой еле сводит концы с концами, разворачивается так, что братья меняются местами. И все, что казалось каждому из них незыблемым и непреложным, радикально обесценивается. Одной из важных тем, которые ее волновали, Ульяна называет дилемму свободы и стабильности: как выбрать, если на одной чаше весов свобода, а на другой — безопасность и социальные блага? Как быть, когда кто-то из благих побуждений контролирует твои мысли, чувства и то, что принадлежит только тебе, ведь под кожей — только я?

На вопрос, почему книга выложена бесплатно (или за символические 5,99 руб.) Ульяна отвечает так: «Мне хочется, чтобы ее читали, особенно молодые люди, подростки. Это история не про деньги».

Героиней первых книг Ульяны («Ни слова о драконах», «Верхом на сером») стала девочка по имени Сашка, тезка старшей дочери Ульяны. К новой книге «Под кожей только я» Саша — Александра Рукавишникова — уже рисовала обложку.