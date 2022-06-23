Опубликован трейлер первого сезона нового сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого запланирована на 2 сентября. Есть информация, что авторами запланировано пять сезонов.
«Властелин колец: Кольца власти» — это приквел толкиеновских книг. Действие сериала развернется за несколько тысяч лет до трилогии «Властелин колец» и «Хоббита», когда Арагорн еще не родился.
«Сериал впервые выводит на экраны эпические легенды Второй эпохи истории Средиземья. Действие происходит за тысячи лет до событий фильмов по Дж. Р. Р. Толкину „Хоббит“ и „Властелин колец“. Сериал вернет зрителей в эпоху, когда только создавались великие державы, королевства шли к славе и падали в руины, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей, когда-либо исходивший из-под пера Толкина, угрожал покрыть весь мир тьмой», — говорится в официальном синопсисе сериала.
Amazon пока недоступен: стриминговая видеоплатформа Amazon Prime Video прекратила сотрудничество с Россией.
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