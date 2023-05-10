Вышел первый тизер мультсериала про Челябинск

«Челябу» рисует команда молодых аниматоров из Орска

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В начале мая вышел первый анимационный тизер мультсериала «Челяба» от орской студии «Точка отсчета». В коротком динамичном видео показали основных персонажей: главного героя Ярополка и его младшую сестру. Тизер выложили на youtube-канале «Точка отсчета Челяба».





Это мультсериал про Челябинск начала 2010-х. Главная фишка, что в мире сериала нечисть из славянской мифологии тайно живет по соседству с обычными челябинцами: гаргульи на ЮУрГУ оживают по ночам, в городском бору живет жердяй, а в темных катакомбах под памятником Курчатову обитает страшное нечто.





Мультсериал делают уже больше года. Каждый месяц в соцсетях появляются новые кадры и фрагменты, а создатели делятся процессом создания на прямых трансляциях в интернете.

«Мы уже сделали пилотную серию на 70%. Но теперь будем ее переделывать. Навыки художников выросли. Сейчас мы собираемся тренироваться дальше и повышать свой уровень. Параллельно улучшаем сценарий и берем коммерческие заказы. Мы нашли хороших худруков, которые будут нас обучать», — рассказывает директор студии «Точка отсчета» Олег Мостовой.

Живет «Челяба» на пожертвования зрителей, у студии нет финансирования, поэтому работают аниматоры, художники и сценаристы в перерывах между основной работой.





Мы уже подробно рассказывали о «Челябе» и студии, которая ее делает. Почитать можно — здесь.