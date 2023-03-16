Вышел новый сезон сериала «Маша и Медведь»

А вы знаете, что популярные герои живут на Урале?

Анимационная студия Animaccord выложила на свой русскоязычный YouTube-канал первую серию нового, шестого сезона приключений маленькой девочки Маши и большого Медведя. Поклонники ждали шоу в прошлом году, потому что пятый сезон вышел в 2020-м. Но студия была занята спин-оффами сериала и полнометражным проектом, который обещает выпустить на большие экраны.



Представители Animaccord также сообщили, что в этом году ускорятся и выпустят вдвое больше серий, чем обычно.



Напомним, культовый мультипликационный сериал запустили в 2009 году. Истории приключений переведены на несколько языков мира и в ряде европейских стран «Маша и Медведь» по рейтингам стал самым популярным детским сериалом.



Фанаты много времени потратили на то, чтобы выяснить, где же живет шкодливая девчонка и Медведь. Авторы сериала отмечали, что герои обитают где-то на Южном Урале. Правда, после серии «Подкидыш», где медведь получает письмо с индексом, пользователи вычислили, что смешная парочка живет в глуши под Тюменью. А это почти Сибирь.

