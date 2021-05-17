Вышел фантастический роман Николая Горькавого о Челябинском метеорите

Астрофизик, сотрудник NASA, автор книжной трилогии «Астровитянка» опубликовал новый роман «Курьер-619. Юпитер — Челябинск»

15 февраля 2013 года астероид диаметром полкилометра стер с лица Земли город Челябинск и вызвал глобальную климатическую катастрофу. Такой вариант развития реальных событий лежит в основе сюжета нового романа Николая Горькавого. Действие романа происходит параллельно в двух временах: в альтернативном будущем (по роману это XXIII век) и в недавнем прошлом — в канун падения астероида.

Подросток из XXIII века по имени Джер, работающий межпланетным курьером, становится невольным участником необычного научного эксперимента, который оборачивается нападением космических пиратов, путешествием во времени и полной драматизма миссией по спасению Челябинска и заодно всего человечества от смертоносного астероида. То, что миссия увенчается успехом, мы и так знаем. А вот судьба ее участников станет сюрпризом (приятным) для читателей, знакомых с сюжетом «Астровитянки». По словам Николая Горькавого, «Курьера» можно считать приквелом к трилогии о девочке-вундеркинде, выросшей на астероиде, Никки Гринвич, героине трилогии «Астровитянка».

«Успешно опубликовав «Астровитянку» в 2008 — 2010 годах, я попрощался с фантастикой и переключился на науку. Сожалел только, что мой любимый Южный Урал не вписался в космическую книгу. Но 15 февраля 2013 года космос сам шумно вторгся в Челябинскую область. Возникла идея книги, где главными героями будут и болид, и Урал. Книга адресована молодежи, но и взрослые читатели найдут в ней пищу для ума и сердца. В ней много не только фантастики, но и реальной информации, включая воспоминания очевидцев болида»,— рассказал автор корреспонденту Первого областного информационного агентства.

Напомним, что Николай Горькавый — уроженец Челябинска и выпускник физического факультета ЧелГУ. За достижения в области изучения космоса он был удостоен, в частности, Государственной премии СССР. В настоящее время живет в США и является сотрудником NASA. Роман «Курьер-619. Юпитер — Челябинск» уже продается в интернет-магазинах, вскоре можно ожидать и на полках обычных книжных.



Текст: Руслан Сафин