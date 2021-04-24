«Вы даже не представляете, какой у вас красивый город!» — в Челябинске проходит конфест городского активизма «Давай так»

Поговорить о столице Челябинской области собралось более пятисот человек

Сегодня, 24 апреля, в Челябинске проходит первый конфест городского активизма «Давай так». На площадке «Пропуск» собрались 36 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Берлина. Поговорить о любимом городе, открыть его с другой стороны собралось не менее пятисот человек.

«Спикеры из Екатеринбурга, Берлина, Москвы, Петербурга — историки, активисты, архитекторы, социологи — признались Челябинску в любви: „Вы даже не представляете, какой у вас красивый город!“ — эта мысль была первой и главной в их выступлениях»,— передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Например, Павел Гнилорыбов, проектный директор бюро «Архитрав», автор путеводителей и книг, урбан-блогер, основатель проектов «Архитектурные излишества» и «Моспешком» из Москвы, назвал челябинский элеватор совершенно уникальным архитектурным памятником и доминантой города, который будет не хуже и не слабее Эйфелевой башни в Париже.

Главный редактор «Теплицы социальных технологий» Наташа Баранова и архитектор-градостроитель Василий Большаков также отметили, что Челябинск — «просто офигенный город».

Добавим, в Челябинске проходит второй международный конфест в России — ранее мероприятие прошло в Питере.

Все желающие гости и жители столицы Южного Урала еще могут попасть на конфест — впереди гостей ждет много интересного. Мероприятие проходит по адресу: пространство «Пропуск», ул. 40-летия Октября, 21.

Все подробности наши корреспонденты расскажут в предстоящий понедельник. Следите за обновлениями на сайте!