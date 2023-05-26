Сегодня, 26 мая, в онлайн-прокат на платформе Kinopoisk выходит новый фильм Андрея Смирнова «За нас с вами». Режиссер снял историю семьи Петкевичей из Москвы 1950-х. Картина попала в список самых ожидаемых кинособытий года.
Дело происходит в коммунальной квартире на Большой Пироговке, за несколько месяцев до смерти Сталина. Фильм, сценарий к которому сам Смирнов и написал, снимался с февраля по май 2022 года в Москве и Торжке. У патриарха отечественного кинематографа в новой картине отборный каст: Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Александр Устюгов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Иван Добронравов.
«Для меня это прежде всего картина о любви, о женской судьбе и о том времени, когда это происходит. Насколько это созвучно сегодняшнему дню? По-моему, вполне созвучно. Группа, с которой я работал, — та же, с которой мы делали два предыдущих фильма: „Жила-была одна баба“ и „Француз“. Артисты просто замечательные, разных поколений, при этом все очень высокого уровня, настоящие звезды», — рассказал Андрей Смирнов журналистам BFM.ru.
Накануне премьера фильма состоялась в московском кинотеатре «Художественный».
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