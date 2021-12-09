Все детские новогодние елки в Челябинске

Собираем для вас полный список праздничных спектаклей и шоу

«Фокус-покус Новый год»



11 декабря в 12:00, культурный центр Ньютон Club, билеты от 800 рублей, 0+



Выступление фокусника для самых маленьких. Дети станут участниками шоу и попробуют разгадать тайны волшебства. В программе комедийная магия, появляющиеся из ниоткуда голуби, новогодние истории и большой лабиринт, где можно побегать после представления.

«Рождество в домике Петсона»



16 декабря в 18:30, центр «ТАЛАНТиЯ», Университетская набережная, 48, билеты от 600 рублей

Спектакль от театра «Андерсон» по одноименной шведской сказке Свена Нурдквиста. Главные герои сказки: чудак Петсон и его котенок. Вместе они готовятся к празднику, но старик подворачивает ногу и это спутывает все планы. Несмотря на неприятность, герои придумывают, как устроить торжество и принять гостей.

3D-сказка «Новогодняя фантазия»

С 18 декабря, театр кукол им. Вольховского, билеты от 300 рублей, 0+

Сюжет прост: Деда Мороза похитили, Снегурочка и Снеговик отправляются его спасать. А помогать будут Солнце, Луна, Вьюга и Дракон. И зрители, конечно.

Дед Мороз и Tik -Tok



19 декабря в 11:00 и 3 января в 11:00 и 18:00, детский интерактивный театр «Баклажанчик», билеты от 300 рублей, 5+

В топ «Яндекса» выходит новость о том, что Дед Мороз заперся в доме и не выходит на связь. Неизвестно, что с ним произошло — может быть, его околдовали, а может он заболел коронавирусом. Детям вместе с героями сказки предстоит проникнуть в дом, где выясняется, что зимний волшебник увлекся Тик-током и не может оторваться от планшета. Так что детям придется бороться с интернет-зависимостью старика, иначе они останутся без подарков.

Иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил»



С 20 декабря по 8 января, Челябинский театр современного танца, билеты от 300 рублей, 6+

Дед Мороз, танцующий брейк-данс и шесть маленьких историй о театре. Ребят старше шести лет приглашают на детский иммерсивный спектакль от театра современного танца. Зрители отправятся в путешествие по закулисью и попробуют создать свой мини-спектакль.

«Лучший подарок для Санты»



26 декабря, Театр добрых историй, ул. Молдавская, 21, билеты от 1300 рублей, от 1,2 лет до 8 лет

В спектакле расскажут о стране Небывальщине и о том, какой самый лучший подарок для Санты. Подчеркнем, что представление рассчитано для самых маленьких — для малышей от года.

Записаться по ссылке.

Кукольный спектакль «Снежная королева»

25 декабря в 16:00, 26 декабря в 10:00, театр кукол «Планета детства», билеты от 1000 рублей (ребенок+ взрослый),3+

История о том, как маленькое добро побеждает большое зло. Герои сказки противостоят владычице холода — Снежной королеве. Как отмечают организаторы, это новый вариант сказки со знакомыми персонажами — мальчиком Каем и девочкой Гердой, феей Цветов, Северным оленем и Принцем с Принцессой.

Гринч



С 20 декабря по 6 ноября, в 10:00, 12:30, 15:00, 18:00, театр «Манекен», билет от 300 рублей, 6+

Злой и несчастный Гринч крадет Рождество. Историю этого коварного преступления написал еще Доктор Сьюз (писатель Тео Гайзель), а на челябинской сцене нарисовал Игорь Бармасов. Режиссер персонажей додумал, вместе с художником Екатериной Ламыкиной нарисовал, а потом случилась магия, и все герои выпрыгнули на сцену, начали обниматься, украшать елки и обмениваться подарками.



«Снежная королева»

С 27 декабря, театр им. Наума Орлова, билеты от 300 рублей, 0+

Музыкальную сказку презентовали осенью 2020 года. Сюжет почти классический. Снежная королева и злой тролль разбили кривое зеркало. Осколки разлетелись по свету и не давали людям видеть любовь и красоту вокруг. Ну и конечно, Кай похищен, а храбрая Герда доходит чуть ли не до края земли, чтобы спасти любимого друга.



