Все, что нужно знать про День города в Челябинске: афиша, погода, транспорт

Какие дороги закроют, где пройдут концерты и на чем ехать домой после салюта

Прогноз погоды в День города



10 сентября в Челябинске будет прохладно, возможен небольшой дождь. По данным «Яндекс. Погоды», моросить будет весь день, температура воздуха поднимется до +13 градусов, а вечером до +10. Ветер северный, так что одеваемся теплее и берем с собой зонт.

Главные события

Парк Гагарина

«В ритме рока»

С 12:00, 0+

26 молодых музыкальных групп с Урала будут играть рок со сцены у фонтана. Гвоздь вечера — совместный номер рокеров «Апофеоз» с балалаечниками Is not ethnoband в 20:00. Концерт запланирован до самого фейерверка.

Горсад им. Пушкина

С 12:00, 0+

На площадке фестиваля скульптур из песка с 12:00 до 14:00 сказочно-музыкальная программа для детей. А в 13:00 на круглой центральной площадке начнется шоу для детей и взрослых «Я люблю тебя, Челябинск».

Парк Тищенко (ЧМЗ)

С 13:00, 0+

Концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». Да, такая же, как и в горсаду им. Пушкина.

Сад Победы

С 13:00, 0+

Концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». Да, такая же, как на ЧМЗ и в горсаду им. Пушкина.





Арт-сквер

С 13:00, 0+

Сначала будет… угадайте что? Да, концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». В 16:00 на сцену начнут выходить участники команд КВН. Студенты и юмористы из Челябинска и ближайших городов устроят комедийный батл за «кубок Челябинска». Спецгость — команда Высшей лиги КВН. С 18:30 сцену займут вокалисты, прошедшие отборочный тур конкурса «Песня города — 2022». Зрители и слушатели первыми узнают, кто займет в конкурсе первое место.

Исторический музей

С 15:00, 6+

На летней эстраде будут танцевать разные народные танцы. В 16:00 выступит петрушечный театр. С 17:30 в Доме общественного собрания можно будет примерить казачьи костюмы. А в 18:30 начнутся песни и пляски. В 22:00 на крышу музея вход будет только по пригласительным, для просмотра фейерверка.

Театральная площадь

С 18:00, 6+

Сначала на сцене выступят ученики разных музыкальных школ Челябинска. В 19:00 начнется концерт Государственного симфонического оркестра с солистами из Мариинского и Большого театров. А потом сет певицы Анны ASTI.

ЛА «Трактор»

Экстрим-фестиваль

12:00, 6+

В самом большом скейт-парке Челябинска в 12:00 сойдутся спортсмены и любители скейтбординга и BMX. К 16:00 туда пригонят трюкачи мотошоу FMX13. Будут делать сальто в воздухе, прыгать через высокие и широкие препятствия и не только. Громко, дымно, захватывающе. А в 19:00 начнется праздничный концерт с сольными выходами Клавы Коки, Niletto и рэпера ST.

Фейерверк

22:00, 12 минут, набережная реки Миасс

Самый длительный фейерверк 2022 года в Челябинске: 3,5 тысячи залпов «красными кометами», «веерными батареями», «пионами с хвостами», «коронами» и не только. Светомузыкальное шоу прилагается.

Где посмотреть фейерверк:

— крыша Исторического музея (вход по пригласительным);

— набережная Арт-сквера;

— ВИП-зоны гастропарка «Мегаполиса» (забронируйте, пока не закончились);

— амфитеатр у Торгового центра (забытое всеми местечко).

Помните, что подъездные пути к центру города будут перекрыты, так что добирайтесь заранее или идите пешком.

Перекрытие дорог

Из-за праздничных мероприятий 10 сентября закроют дороги на восьми улицах.

Участок по улице Тимирязева от Цвиллинга до Елькина перекроют с 17:00 до 23:00.

С 20:00 до 23:00 из-за фейерверка перекроют почти весь центр города. Движение будет закрыто:

по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

по улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных.





Изменение маршрутов общественного транспорта

Троллейбусы № 5 с 16:30 будут следовать по маршруту «АМЗ — площадь Революции — железнодорожный вокзал».

Троллейбусы № 7 и 12 приостановят после 19:00, а маршруты № 10, 14, 17 и 19 будут курсировать реже.

Изменение маршрутов трамваев:

№ 3, № 20: «ЧМК — Российская — Труда — трамвайное депо № 1»;

№ 5: «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»;

№ 6: «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»;

№ 7: «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»;

№ 16: «Чичерина — ЧЭМК»;

№ 22: «Чичерина — Горького — Чистопольская».

С 19:30 остановят движение трамваев до завода имени Колющенко и на Медгородок.





После 19:00 автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 8: «Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева»;

№ 15: «ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — ПКиО»;

№ 18: «Автобусный парк — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК „Алмаз“»;

№ 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».

Транспорт после фейерверка

Поздно вечером челябинцев развезут домой автобусы, трамваи и троллейбусы. После 22:00 в рейс выйдут:

автобусы № 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71 и 483;

трамваи № 3, 5, 16, 17, 22 — на каких остановках их искать, мы расписывали тут.

Троллейбусы будут ждать пассажиров на проспекте Ленина, Свердловском проспекте и на пересечении улицы Труда и Энгельса. Их направления прописаны здесь.