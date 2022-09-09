Прогноз погоды в День города
10 сентября в Челябинске будет прохладно, возможен небольшой дождь. По данным «Яндекс. Погоды», моросить будет весь день, температура воздуха поднимется до +13 градусов, а вечером до +10. Ветер северный, так что одеваемся теплее и берем с собой зонт.
Главные события
Парк Гагарина
«В ритме рока»
С 12:00, 0+
26 молодых музыкальных групп с Урала будут играть рок со сцены у фонтана. Гвоздь вечера — совместный номер рокеров «Апофеоз» с балалаечниками Is not ethnoband в 20:00. Концерт запланирован до самого фейерверка.
Горсад им. Пушкина
С 12:00, 0+
На площадке фестиваля скульптур из песка с 12:00 до 14:00 сказочно-музыкальная программа для детей. А в 13:00 на круглой центральной площадке начнется шоу для детей и взрослых «Я люблю тебя, Челябинск».
Парк Тищенко (ЧМЗ)
С 13:00, 0+
Концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». Да, такая же, как и в горсаду им. Пушкина.
Сад Победы
С 13:00, 0+
Концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». Да, такая же, как на ЧМЗ и в горсаду им. Пушкина.
Арт-сквер
С 13:00, 0+
Сначала будет… угадайте что? Да, концертная программа «Я люблю тебя, Челябинск». В 16:00 на сцену начнут выходить участники команд КВН. Студенты и юмористы из Челябинска и ближайших городов устроят комедийный батл за «кубок Челябинска». Спецгость — команда Высшей лиги КВН. С 18:30 сцену займут вокалисты, прошедшие отборочный тур конкурса «Песня города — 2022». Зрители и слушатели первыми узнают, кто займет в конкурсе первое место.
Исторический музей
С 15:00, 6+
На летней эстраде будут танцевать разные народные танцы. В 16:00 выступит петрушечный театр. С 17:30 в Доме общественного собрания можно будет примерить казачьи костюмы. А в 18:30 начнутся песни и пляски. В 22:00 на крышу музея вход будет только по пригласительным, для просмотра фейерверка.
Театральная площадь
С 18:00, 6+
Сначала на сцене выступят ученики разных музыкальных школ Челябинска. В 19:00 начнется концерт Государственного симфонического оркестра с солистами из Мариинского и Большого театров. А потом сет певицы Анны ASTI.
ЛА «Трактор»
Экстрим-фестиваль
12:00, 6+
В самом большом скейт-парке Челябинска в 12:00 сойдутся спортсмены и любители скейтбординга и BMX. К 16:00 туда пригонят трюкачи мотошоу FMX13. Будут делать сальто в воздухе, прыгать через высокие и широкие препятствия и не только. Громко, дымно, захватывающе. А в 19:00 начнется праздничный концерт с сольными выходами Клавы Коки, Niletto и рэпера ST.
Фейерверк
22:00, 12 минут, набережная реки Миасс
Самый длительный фейерверк 2022 года в Челябинске: 3,5 тысячи залпов «красными кометами», «веерными батареями», «пионами с хвостами», «коронами» и не только. Светомузыкальное шоу прилагается.
Где посмотреть фейерверк:
— крыша Исторического музея (вход по пригласительным);
— набережная Арт-сквера;
— ВИП-зоны гастропарка «Мегаполиса» (забронируйте, пока не закончились);
— амфитеатр у Торгового центра (забытое всеми местечко).
Помните, что подъездные пути к центру города будут перекрыты, так что добирайтесь заранее или идите пешком.
Перекрытие дорог
Из-за праздничных мероприятий 10 сентября закроют дороги на восьми улицах.
Участок по улице Тимирязева от Цвиллинга до Елькина перекроют с 17:00 до 23:00.
С 20:00 до 23:00 из-за фейерверка перекроют почти весь центр города. Движение будет закрыто:
- по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;
- по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
- по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;
- по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
- по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
- по улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных.
Изменение маршрутов общественного транспорта
Троллейбусы № 5 с 16:30 будут следовать по маршруту «АМЗ — площадь Революции — железнодорожный вокзал».
Троллейбусы № 7 и 12 приостановят после 19:00, а маршруты № 10, 14, 17 и 19 будут курсировать реже.
Изменение маршрутов трамваев:
- № 3, № 20: «ЧМК — Российская — Труда — трамвайное депо № 1»;
- № 5: «ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС»;
- № 6: «ЧТЗ — Труда — Российская — кольцо Ворошилова»;
- № 7: «ЧГРЭС — Российская — Труда — Харлова (кольцо КБС)»;
- № 16: «Чичерина — ЧЭМК»;
- № 22: «Чичерина — Горького — Чистопольская».
С 19:30 остановят движение трамваев до завода имени Колющенко и на Медгородок.
После 19:00 автобусы поедут по следующим маршрутам:
- № 8: «Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева»;
- № 15: «ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — ПКиО»;
- № 18: «Автобусный парк — Российская — проспект Ленина — Свободы — ТРК „Алмаз“»;
- № 71: «ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина».
Транспорт после фейерверка
Поздно вечером челябинцев развезут домой автобусы, трамваи и троллейбусы. После 22:00 в рейс выйдут:
- автобусы № 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71 и 483;
- трамваи № 3, 5, 16, 17, 22 — на каких остановках их искать, мы расписывали тут.
Троллейбусы будут ждать пассажиров на проспекте Ленина, Свердловском проспекте и на пересечении улицы Труда и Энгельса. Их направления прописаны здесь.