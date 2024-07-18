«Время пить чай»: в Челябинск из Московского Кремля привезут 300 экспонатов, посвященных чаепитию

Открытие выставки состоится в октябре

В Историческом музее Южного Урала в Челябинске готовятся к открытию роскошной и дорогостоящей экспозиции. Из собрания музеев Московского Кремля в столицу Южного Урала привезут старинные китайские чайные сосуды, конфетницы Императорского фарфорового завода, тульские самовары и инкрустированные драгоценными камнями сервизы. Об этом рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной» будет состоять из почти трех сотен старинных экспонатов, связанных с культурой чайных церемоний. Помимо ценных чайничков, чашек и блюдец челябинцам покажут старинные карты, на которых можно проследить путь чая из Поднебесной до Тобольска, Челябинска и Москвы, а также роскошные китайские ткани.

Экспозиция откроется 16 октября в Большом выставочном зале Исторического музея. Приобщиться к культуре чая южноуральцы смогут до февраля 2025 года.