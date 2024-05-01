Впервые Пасхальный фестиваль пройдет с участием артистов Большого театра

7 мая они выступят в Челябинске

В челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева 7 мая пройдет концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля.

За дирижерским пультом будет стоять Валерий Гергиев. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, Правительства Москвы, Министерства культуры РФ и благословении патриарха Кирилла.

XXIII Московский Пасхальный фестиваль проходит в разных городах России и стартовал 25 апреля. В новом сезоне фестиваль порадует зрителей обширной географией и насыщенными программами: симфонической, хоровой и звонной. Главные принципы фестиваля — благотворительность, образование и просвещение.

Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов России. Концерты будут посвящены памятным датам и юбилеям великих композиторов: Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.