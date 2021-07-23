Воздушный фестиваль «Небо» под Миассом переносится на конец июля

Изменить дату проведения решили из-за плохой погоды

Воздушный фестиваль «Небо», который должен был пройти 24 июля под Миассом на аэродроме Устиново, проведут на неделю позже из-за плохой погоды.



24 июля в Миасском городском округе ожидаются сильные дожди и грозы.



«Вся авиация зависит от погодных условий. И поэтому из-за серьезных грозовых образований, которые придут на наш аэродром в субботу, организаторами было принято решение о переносе феста на 31 июля. Повторяем: мы не отменяем, а переносим»,

— сообщают на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».

Напомним, что на фестивале гостям предлагают подняться под облака на воздушном шаре или дельтаплане, а самых смелых зовут совершить прыжок с парашютом.

