Воспитанники Николая Цискаридзе покажут в Челябинске фрагмент из «Дон Кихота»

Выпускные спектакли Академии русского балета пройдут 21 и 22 июня

На челябинском фестивале «В честь Екатерины Максимовой» ученики Николая Цискаридзе покажут одноактный балет «Баллады», миниатюру «Детское Pas de deux» на музыку Чайковского, балет «Классическая симфония» и сюиту из балета «Дон Кихот». Об этом сообщили в Челябинском театре оперы и балета.

Напомним, в 2026 году Николай Цискаридзе во второй раз привезет воспитанников Академии русского балета имени Вагановой в Челябинск. На фестивале «В честь Екатерины Максимовой» они проведут выпускной спектакль, посвященный 110‑летию со дня рождения балерины Софьи Головкиной, 140‑летию со дня рождения балетмейстера Федора Лопухова и 200‑летию композитора Людвига Минкуса. Программу выступления посвятили этим памятным датам.

В первом отделении зрители увидят балет «Баллады» на музыку Шопена в постановке Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. В нем не будет сюжетной линии — спектакль сконцентрирован на образах, эмоциях и внутренних переживаниях. Костюмы к балету созданы по эскизам российского модельера Игоря Чапурина.

Хореография миниатюры «Детское Pas de deux» создана в 2014 году Маратом Газиевым и Николаем Цискаридзе. Номер создан «как легкая шалость для одаренных детей, которые в будущем станут гордостью российского балета».

Также в первом отделении челябинцы увидят «Классическую симфонию» на музыку Сергея Прокофьева. Хореография принадлежит Леониду Лавровскому, редакция — Михаила Лавровского. Балет должен продемонстрировать чистоту техники, легкость артистов.

Во втором отделении сыграют сюиту из балета «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в редакции Николая Цискаридзе. В ней соединены веселая музыка, сложная хореография, яркие костюмы и декорации.

Спектакли запланированы на 21 и 22 июня (6+). Выступать выпускники Академии Вагановой будут в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета.