Восемь отличных сериалов на каникулы

Кинообозреватель, автор afisha.ru Евгений Ткачев специально для Первого областного ИА подготовил список сериалов, которые не стоит пропускать

«Полуночная месса» (2021)



Жанр: хоррор-драма

18+

Смотреть: на Netfix





На остров Крокет-Айленд после отсидки в тюрьме возвращается завязавший алкоголик Райли Флинн (Зак Гилфорд), у которого очень сложное отношение к религии. Также в городке появляется новый пастор — отец Пол (Хэмиш Линклейтер), который начинает не только проповедовать, но и творить всякие чудеса. Однако быстро выяснится, что у этих чудес кровавая подоплека, а опасность в лице священника видит только Райли.

Режиссер Майк Флэнаган до этого экранизировал хоррор-романы Стивена Кинга — «Игру Джералда» и «Доктор Сон», — а в «Полуночной мессе» перенес на экран не букву, а дух кинговских произведений. Сериал вдохновлен такими книгами прославленного писателя, как «Буря столетия» и «Жребий». Те, кто читал эти романы, сразу смекнут, что помимо отрезанного от цивилизации острова нас ожидают еще и вампиры. А также очень личное высказывание (Флэнаган сам — завязавший алкоголик) и серьезный разговор про природу веры, чуда и религии, оформленный в виде слоубернера — хоррора, который очень медленно разгоняется, а разогнавшись — не щадит никого.



«Кобра Кай» (2018-...)



Жанр: спортивная трагикомедия

12+

Смотреть: на YouTube и Netflix





Сериальный сиквел восьмидесятнического видеокассетного хита «Малыш-каратист», в котором знакомые с детства и изрядно постаревшие герои — забияка-неудачник Джонни Лоуренс (Уилльям Забка) и положительный семьянин Дэнни ЛаРуссо (Ральф Маккьо) — показывают себя с неожиданной стороны.

Этот великий, переплюнувший оригинал сериал повествует не про уроки карате (хотя и про них тоже), а про сложные человеческие взаимоотношения, кризис классической маскулинности и о том, как в XXI веке быть крутым, не будучи при этом токсичным. У «Кобры Кай» уже вышли три сезона, а 31 декабря на «Нетфликсе» стартует четвертый. Если вы каким-то чудом еще не смотрели это шоу, то спешите видеть: такую отменную драматургию, раскаленный конфликт, обаятельных персонажей и снятые одним кадром массовые драки не каждый день дают.





«Игра в кальмара» (2021-...)



Жанр: сурвайвал-триллер

18+

Смотреть: на Netflix







Главный хит этого года, а, может быть, и вообще после «Игры престолов».

В сериале Хван Дон Хека рассказывается про южнокорейских бедняков, которые на потребу охочих до кровавых зрелищ богачей принимают участие в игре на выживание. Победителя ждет неприлично крупная сумма, спрятанная в гигантской свинье-копилке.



Мир неуклонно левеет, а корейские самородки на деньги крупных корпораций (таких как Netflix) снимают не просто очередную «Королевскую битву» и «Голодные игры», а критику капитализма. Стоит сказать, что в «Кальмаре» получилось далеко не все: сериалу остро не хватает многомерности и тонкости лауреата Канн и «Оскара», «Паразитов» Пан Чжун Хо — иногда сатира Хван Дон Хека становится совсем уж лобовой. Однако адреналиновый аттракцион и финальный гуманистический мэсседж перевешивают все недостатки. А еще «Кальмар» отличный урок антирасизма для продюсеров (в том числе и российских), которые убеждены, что зрители не готовы смотреть на не белых артистов на экране. Как показывает всемирный успех сериала, готовы все.





«Черное лето» (2019-...)



Жанр: сурвайвал-хоррор

18+

Смотреть: на Netflix









Не слишком известный, но отличный постапокалиптический сериал — самое то для локдауна, если у вас крепкие нервы.



Несколько лет назад на телеканале Syfy Universal вышел зомби-хоррор «Нация Z», а спустя время на «Нетфликсе» — его спин-офф-приквел «Черное лето», который поставил Джон Хайамс — один из лучших экшен-режиссеров современности. При этом надо признать, что сюжет не блещет оригинальностью (группа выживших пытается спастись во время зомби-апокалипсиса), но в случае сериала Хайамса важно не про что, а как это сделано. «Лето» снято с невиданной удалью даже для этого почтенного жанра. Авторам замечательно удалось передать ощущение стихийного хаоса, возникшего в результате всеобщего бедствия, а боевые сцены поставлены с такой выдумкой и изобретательностью, что ни на минуту не дают заскучать. Да, это не самое интеллектуальное зрелище на свете, но кровь в жилах сериал разгоняет.





«Выжившие» (2021-...)



Жанр: сурвайвал-хоррор

18+

Cмотреть: на Okko







Если вы ждете не дождетесь второго сезона «Эпидемии» (который обещают выпустить в следующем году), то стоит обратить внимание на сурвайвал-сериал «Выжившие» Андрея Прошкина — он, мягко говоря, не хуже.



По сюжету Россию и весь остальной мир поразила (да, опять) пандемия, в ходе которой если люди спят дольше двух часов, то впадают в кому. И только у страдающего шизофренией героя Алексея Филимонова обнаруживается иммунитет от этой заразы. «Выживших» снимали в Челябинской области, а точнее в Златоусте, так что в сериале можно увидеть родные для глаза места. Но это, разумеется, не главное его достоинство.

У фильма (Прошкин настаивает на том, что это многосерийный фильм) образцово-показательная режиссура, которая не всегда складный сценарий превращает в захватывающее, не дающее перевести дух действие. Хватает в «Выживших» и сюжетных обманок (иногда сериал нарушает все законы драматургии, как в сцене побега в четвертой серии), и хорошо прописанных сюжетных арок персонажей. Но главный тут аттракцион — гиперреалистичный конец света: есть ощущение, что так все и будет выглядеть, если по-настоящему бабахнет.





«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020-...)



Жанр: подростковая драма

18+

Смотреть: на Premier





В этом году вышел второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» — пожалуй, самого ностальгического современного сериала на российском телевидении, рассказывающего о том, из какого сора выросли отечественные миллениалы.



В центре повествования — приключения подростка Саньки Рябинина (Егор Губарев), его друзей и их родителей в «лихие 90-е». Под стать времени и набор тем: финансовые пирамиды, разгул мафии, неизжитая травма афганской войны, невозможность побега, сложные взаимоотношения отцов и детей — к слову, к роли дяди Саньки вернулся Юра Борисов («Бык»), который жаждет мести, как Чарлз Бронсон в «Жажде смерти». Второй сезон набирает обороты не спеша, но где-то с середины начинает искриться таким сильным напряжением, что становится невозможно оторваться от экраны. Уже известно, что будет третий сезон.





«Вампиры средней полосы» (2021-...)



Жанр: семейная драма, триллер

18+

Смотреть: на Start





А это самый хитовый российский сериал 2021 года.



История смоленской «семьи» вампиров, неформальным лидером которой является древний вурдалак Святослав Вернидубович в блистательном исполнение Юрия Стоянова. По завязке все это немного похоже на «Ночной дозор»: темные силы заключили с людьми пакт о ненападении, но он кем-то оказался нарушен — и теперь у дяди Славы и его «близких» начались крупные проблемы. «Вампиры средней полосы» не просто самый добрый, но и самый гуманистический сериал на отечественном ТВ: такого заботливого «отца», как дядя Слава, хочется пожелать каждому.

Но еще это кино отличный повод поразмышлять о том, что такое собственно «семья» в XXI веке. Герои сериала связаны не кровными, а кровавыми узами (все они были спасены и инициированы персонажем Стоянова при разных обстоятельствах) и такая связь оказывается даже сильнее родственной. Все это говорит в пользу того, что семья — тоже социальный конструкт, и ее можно выбирать.





«Пищеблок» (2021)



Жанр: хоррор

18+

Смотреть: на «КиноПоиск HD»



И снова вампиры, только теперь в пинонерлагере. Экранизация хоррор-романа Алексея Иванова, решившего немного побыть нашим Стивеном Кингом.



Действие сериала происходит накануне Олимпиады-80 в пионерлагере «Буревестник», в который вместе с другими детьми и вожатыми приезжает школьник Валера Логунов (Петр Натаров) — и в котором, как вскоре выяснится, орудует кровососущая сила. «Пищеблок» выглядит так, словно зарубежный хит «Очень странные дела» скрестили с советской классикой «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова (при этом главный герой — вылитый Гарри Поттер).



Это остросюжетный сериал и, пожалуй, самая симпатичная на данный момент работа главного отечественного хоррормейкера Святослава Подгаевского, в которой вампиризм оказался удачно зарифмован с советской системой, а утрата невинности — с крахом советской идеологии. Похожие по накалу страсти можно увидеть разве что только в грандиозном перестроечном триллере «До первой крови» (1989) по сценарию Григория Остера.

Текст: Евгений Ткачев, редактор разделов «Кино» и «Сериалы» на afisha.ru