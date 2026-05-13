Волонтеры «Том Сойер Феста» приведут в порядок дом XIX века в Челябинске

Субботники запланированы до конца мая

В Челябинске стартует новый сезон «Том Сойер Феста» — проекта восстановления старых особняков. В мае добровольцы займутся благоустройством дома купца Беляевского на улице Труда, а также площадки внутри него — «Штаба хранителей наследия».

В планах у волонтеров — уборка и обустройство пристроя, где размещаются гардеробная и электрощитовая. Также челябинцы починят сломанную мебель, изготовят новые предметы интерьера и отреставрируют кое-что из существующего. Еще одна задача — установить новое стекло в мастерской. Недавно неизвестные разбили его. Кроме того, волонтеры приведут в порядок бойлерную — неисторическую пристройку к дому. В будущем там появится оборудование для подключения здания к городскому отоплению.

Организаторы «Том Сойер Феста» (16+) отмечают, что помогать в уборке и ремонте могут абсолютно любые горожане: с опытом и без. Всем покажут и расскажут, что и как правильно сделать. Главное — иметь с собой одежду, которую не жалко.

Ранее на первомайском субботнике в объекте культурного наследия подготовили площадку для будущего ремонта каменной кладки дома, провели ревизию и сортировку деревянного декора, отмыли окна, мебель, пристрой и мастерскую.

До конца мая в доме купца Беляевского запланировано пять субботников: два раза по четвергам и еще три — по субботам.