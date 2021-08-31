Волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали наличники с Нагорного квартала

Старинные оконные рамы скоро украсят знаковые места в городе

В выходные 28-29 августа в старинном особняке на ул. Труда, 89 кипела работа: участники проекта «Портал» реставрировали старинные наличники. Двадцать человек сначала очищали деревянные поверхности от пыли и краски, а потом грунтовали.





Этот проект организовала общественная организация «Культурный слой» (ранее — фестиваль «Том Сойер Фест»). Они занимаются сохранением исторической среды в Челябинске, реставрируют старые дома. В первое фестивальное лето волонтеры восстанавливали дом на ул. Российская, 84 (который сгорел буквально пару недель назад). А когда узнали, что дома по-соседству, на ул. Нагорной будут сносить, получили разрешение снять хотя бы красивые оконные наличники. Через сутки от строений остались только щепки. Сейчас там развязка ул. Братьев Кашириных/ул. Российская.





Так появился проект «Портал». Это о том, как сохранить память о Нагорном квартале и прикоснуться к прошлому, которого больше нет. В конце 2020 ребята из «Культурного слоя» подали заявку на губернаторский грант и получили деньги на свой проект. Несколько наличников уже привели в порядок и вернули городу. Например, один из них превратился в арт-объект на Белом рынке: за массивными ставнями разместили фотографии старого Челябинска.





А в минувшие выходные на новой площадке «Культурного слоя» собрались архитекторы, дизайнеры, резчики по дереву и просто увлеченные люди, которые два дня шкурили, подпиливали и буквально сдували пыль с ветхих деревяшек, приводя их в приличный вид. Руководили работами специалисты столярной мастерской «Отцы и дети», еще одного любопытного для Челябинска проекта. В этой студии мальчишки-школьники бесплатно учатся работать со столярными инструментами под руководством наставников (или отцов).





На больших столах в каменном зале старинного особняка лежат наличники и ставни. В помещении шумно, кипит работа, как и век назад, когда здесь размещалась типография. Старое дерева заботливо и кропотливо очищали шлифмашинками и болгарками с нейлоновой насадкой, металлическими щетками. Самые мелкие детали — вручную, стамесками. Для многих участников это был первый опыт работы с деревом и подобными инструментами. Реставраторы перекидываются шутками, обсуждают происходящее в городе и то, где потом их работы можно будет посмотреть.

«Один наличник будет в рюмочной «Фортепьяно», на Кировке. Я, кстати, там и узнала о таком интересном событии. Пришла на музыкальный концерт одна. Девушка за соседним столом пригласила в компанию, рассказала о «Портале», я зарегистрировалась», — рассказывает участница фестиваля Ксения.

Ксения и ее коллеги покрывают наличник пропиткой. Рыхлое старое дерево мгновенно впитывает состав и приобретает благородный дубовый оттенок. По верхней кромке идет замысловатый узор, который участники промазывают тонкими кисточками. Чуть позже элемент выкрасят в оранжевый цвет.





«Мы большое полотно наличника очистили от краски и пыли, покрыли защитным составом. Отдельно восстанавливаем декор. Вот смотрите, это изначально очень тонкая работа. Какой-то неизвестный мастер выпилил такой орнамент из цельной доски ручным инструментом, никаких электрических или механических приспособлений тогда не было», — объясняет Максим Мирсаидов из мастерской «Отцы и дети».

Остальные три наличника станут бело-серыми, в такой технике восстанавливали и декоративные элементы на особняке Рябинина в 2019 году.

Увидеть восстановленные наличники можно будет 4 сентября — в Доме архитектора состоится презентация проекта «Портал». А потом необычные арт-объекты будут переданы городу и частному бизнесу — украсят рестораны и скверы.



На встречу в субботу с открытой беседой приедут столичные гости. Андрей Кочетков, создатель «Том Сойер Феста», расскажет о том, как фестиваль из локальной инициативы превратился в мощное движение неравнодушных горожан. Будет и Роман Ушаков, координатор фонда «Внимание». Фонда, благодаря которому была собрана часть средств на проекты челябинского «Культурного слоя». Начало встречи в 18:30, вход свободный.