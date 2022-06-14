Волонтеры со всей страны приняли участие в реставрации старинного челябинского особняка

Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» на пару часов влились в движение «Том Сойер Фест»

«Здорово, что сегодня у нас здесь помощники со всей страны. Наши идеи по развитию исторической среды Челябинска в чем-то совпадают с целями конкурса „Мастеров гостеприимства“. В мастерской сегодня — 30 участников конкурса, но работы бы хватило и на всех 120 мастеров-полуфиналистов»,

— комментирует Галина Зубаирова, координатор движения «Том Сойер Фест».

«Всегда хотела попробовать себя в реставрации. Но не полезешь же в чужую старую усадьбу. А тут такая невероятная возможность! У меня в планах — познакомиться с координаторами „Том Сойер Фест“ в Краснодаре, влиться в течение и участвовать в восстановлении старинных особняков»,

— делится эмоциями полуфиналист проекта Екатерина Рубацкая из Краснодара.

В челябинском особняке купца Беляевского 13 июня кипела работа: свою руку к ремонту и реставрации старинного дома на улице Труда, 89 приложили участники конкурса «Мастера гостеприимства» из разных городов России. Это турменеджеры, эковолонтеры, представители культурных организаций, развивающих локальный туризм в регионах страны.На несколько дней они съехались в Челябинск, чтобы в рамках программы президентской платформы «Россия — страна возможностей» представить свои проекты, обсудить важные темы и выбрать лучших. А на пару часов гости превратились в реставраторов-волонтеров, которые восстанавливали кирпичную кладку и снимали старую краску с оконных рам.Напомним, особняк купца Беляевского, объект культурного наследия, построенный в конце XIX века, безвозмездно арендует челябинское волонтерское движение «Том Сойер Фест». Это сообщество инициативных людей, которые с 2018 года своими силами сохраняют и восстанавливают историческую среду города. Мы рассказывали подробнее, как за несколько сезонов фестиваль привел в порядок деревянный домик на улице Российской (который, к сожалению, сгорел в конце лета 2021 года), облагородил усадьбу купца Рябинина (где нынче развивают коммеморативный центр), провел субботник на Порогах и организовал несколько акций по сохранению старинных наличников.А теперь фестиваль получил в свое распоряжение кирпичное здание, где, скорее всего, располагалась типография, а потом бюро по найму квартир. Планы на особняк у представителей «Том Сойер Феста» (а с недавних пор — РОО «Культурный слой») грандиозные — тут и мастерские по работе с деревом и камнем, лекторий и летний кинотеатр.Мастера гостеприимства работают под руководством реставраторов Алексея Лотенкова, Павла Щеглова из мастерской «Индивид» и столяра Дмитрия Купрашвили.Вот Анастасия Табачинская, региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» в Камчатском крае, поправила на лице маску, взяла в руки стамеску и снимает старый слой краски, чтобы деревянная рама из оконного проема старинного челябинского особняка встала потом на место и не пропускала внутрь помещения ветер, холод и пыль.Или вот Арина, турменеджер из Москвы, жесткой щеткой счищает старый цемент с не менее старого кирпича и рассуждает о том, что подобные мастерские могут пользоваться большим спросом у туристов. И вдвойне приятно, что это происходит в доме — объекте культурного наследия. Ведь так ты можешь оставить свой культурный след.В воздухе пыль столбом, но участники не обращают на это внимания, вертят в руках кирпичи. Ведь они тоже исторические. Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» вытащили несколько сотен столетних кирпичей с маркировками изготовителей буквально из-под ковша бульдозера, когда во дворе Челябинской филармонии решили сносить старый гараж. Очищенные стройматериалы будут использоваться для восстановления особняка Беляевского.Работа кипела несколько часов. Впервые волонтеры и гости мастерской восстанавливали кирпичную кладку: готовили в пиалах специальный раствор, наносили шпателями, кисточками добавляли фактуру. В реставрации этот процесс называется докомпоновкой кирпича.Работа в старинном доме на улице Труда, 89 найдется для каждого и почти всегда: челябинские ценители исторической среды частенько проводят субботники в старинных стенах и всегда рады любой помощи — руками, материалами или деньгами. Следите за анонсами у нас на сайте или в группе проекта «ВКонтакте».