Вокалистка из Сатки Дарья Пицик выпустила сингл «Пилигрим»

Третья песня Дарьи написана в жанре блюз

Вокалистка из Сатки Дарья Пицик на днях выпустила сингл «Пилигрим». Песня выложена на музыкальных сервисах и находится в открытом доступе.

Дарья закончила ГИТИС и известна больше по роли Лели в сериале «Дылды» с Павлом Деревянко (рост Дарьи — 180 сантиметров, она снималась во всех трех сезонах). Девушка занимается вокалом с детства: в прошлом году в рамках фестиваля «Кармен» Дарья дала в «Арт-Сатке» концерт-квартирник, где исполнила в том числе и песни собственного сочинения.

Третий сингл Дарьи Пицик «Пилигрим» написан в жанре блюз с рефреном «Если станет грустно, станет одиноко — позови меня!» и посвящен одинокому страннику-пилигриму.



