В шоу «Ярче звезд» принимают участие не только эстрадные звезды, но и талантливые жители разных городов страны. Полина Анищенко прошла отбор и принимает участие в первом выпуске программы. В проекте «Ярче звезд» играют командами, каждая представляет свой образ одного и того же известного артиста. Лучшая команда получит полмиллиона рублей и путевку в суперфинал.
«Я с детства была очень энергичным ребенком. Думала, что с возрастом стану спокойнее, а оказалось все наоборот. Моя жизнь заключается в том, чтобы эту энергию отдавать всю до капли. Если выиграю денежный приз, то потрачу его на путешествия и реализацию своего творчества, чтобы не сидеть на месте», — так говорит Полина Анищенко, участница шоу «Ярче звезд».
Своим любимым местом в Челябинске Полина называет свою школу по вокалу (не уточняя, какую именно), где работает старшим педагогом. В жюри нового шоу — комики Иван Абрамов и Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса дубляжа Татьяна Шитова. Ведет программу Гарик Мартиросян. Первый выпуск программы выходит в эфир 7 октября.