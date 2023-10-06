Вокалистка из Челябинска выступит в шоу перевоплощений на ТНТ

Полина Анищенко поет с трех лет и преподает в школе вокала

«Я с детства была очень энергичным ребенком. Думала, что с возрастом стану спокойнее, а оказалось все наоборот. Моя жизнь заключается в том, чтобы эту энергию отдавать всю до капли. Если выиграю денежный приз, то потрачу его на путешествия и реализацию своего творчества, чтобы не сидеть на месте»,

— так говорит Полина Анищенко, участница шоу «Ярче звезд».

Челябинка Полина Анищенко станет участницей нового шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Этот проект адаптирован для российского телевидения той же компанией, что работала над проектами «Один в один» и «Точь-в-точь».В шоу «Ярче звезд» принимают участие не только эстрадные звезды, но и талантливые жители разных городов страны. Полина Анищенко прошла отбор и принимает участие в первом выпуске программы. В проекте «Ярче звезд» играют командами, каждая представляет свой образ одного и того же известного артиста. Лучшая команда получит полмиллиона рублей и путевку в суперфинал.

Своим любимым местом в Челябинске Полина называет свою школу по вокалу (не уточняя, какую именно), где работает старшим педагогом. В жюри нового шоу — комики Иван Абрамов и Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса дубляжа Татьяна Шитова. Ведет программу Гарик Мартиросян. Первый выпуск программы выходит в эфир 7 октября.