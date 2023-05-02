Во всех парках Челябинска отменили мероприятия в День Победы

Торжественное построение в центре города при этом состоится

В 2023 году в парке Гагарина, Саду Победы и горсаду им. Пушкина в Челябинске не будут проводить праздничные концерты к 9 Мая. Главное торжественное построение на площади Революции при этом состоится. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.



«Принято решение не проводить мероприятия в парках города. На основании рекомендаций оперативного штаба», — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что ежегодное шествие «Бессмертного полка» тоже не будет проходить в 2023 году. Вместо этого организаторы предложили другие способы почтить память родственников-героев.

Еще 1 и 9 мая в Челябинске планировали запуск панорамных праздничных фейерверков, но 1 мая салют решили не запускать.

Власти Копейска уже отказались от салюта на День Победы. О праздничном фейерверке в Челябинске информации пока нет.