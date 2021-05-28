В центре Челябинска откопали мостовую 1906 года

Краеведы предлагают превратить находку в памятник

У трамвайных путей на площади Ярославского во время рытья траншеи рабочие обнаружили старинную мостовую. Гранитная брусчатка не одно десятилетие провела под землей на глубине 80 см.



Находку уже изучили археологи и краеведы. Как рассказал челябинский общественник Юрий Латышев, мостовую построили еще в 1906 году.

«Дата точная. Мостить улицы начали только в 1904 году, когда главой Челябинска был Александр Бейвель. Город начал расти, улицы нужно было приводить в порядок. В 1905 году замостили улицу Уфимскую, ныне она называется улица Кирова. А в 1906 году — улицу Сибирскую, сейчас это улица Труда»,

— рассказал Юрий Латышев.





Соборная площадь

Гранит везли с Каменного карьера. В начале ХХ века камнем выложили всю Соборную площадь, которая находилась на месте площади Ярославского.







Краеведы считают, что сохранившаяся мостовая — это удачная находка для Челябинска. Сначала рабочие планировали разрушить ее, чтобы проложить кабель в метре под землей, как раз под старинной мостовой (заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации города Челябинска). Узнав про это, Юрий Латышев написал в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия, а комитет принял меры — направил предписание о приостановлении работ по строительству.





«После обнаружения предположительного объекта культурного наследия работы приостановлены. Мы ожидаем дальнейшие предписания Госкомитета охраны культурного наследия, чтобы понимать, как нам действовать дальше и что делать»,

— подтвердили в администрации Челябинска.

Сейчас в государственном комитете решают, как быть с мостовой. Один из вариантов — закопать ее, проложив кабель поверх брусчатки. Но челябинский краевед считает, что найденную мостовую можно превратить в памятник.

«Первым делом у мостовой необходимо установить круглосуточную охрану, чтобы уберечь объект от «черных копателей» — тех, кто захочет прийти сюда ночью и взять себе пару камней на память. А после, например, поместить брусчатку под стекло, установить рядом табличку и превратить в достопримечательность».





Корреспондент «Первого областного» направил запрос в Государственный комитет охраны культурного наследия с вопросом, как поступят с мостовой. На момент публикации ответа не поступило.