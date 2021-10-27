Во Дворце культуры в Сатке состоялась инаугурация органа

На новом инструменте сыграл лауреат международных конкурсов, органист-виртуоз Владимир Скоморохов

В начале октября в Сатке в ДК «Магнезит» установили электронный орган. Накануне, 26 октября, на сцене дворца, в новом Органном зале, в рамках инаугурации музыкального инструмента прошли два концерта, сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм» глава Саткинского района Александр Глазков.

«Сегодня в Сатке в рамках инаугурации органа на сцене Дворца культуры „Магнезит“ состоялись два органных концерта. Днем для школьников и студентов прошел бесплатный концерт-лекторий с рассказом об истории инструмента, знакомством с его устройством и звуковыми возможностями. Второй концерт состоялся вечером в том же „Магнезите“. На новом органе играл лауреат международных конкурсов, органист-виртуоз Владимир Скоморохов. Сразу после торжественных мероприятий в Сатке он отправится в Европу для участия в международном конкурсе органистов»,— рассказал Александр Глазков.

Инструмент был приобретен на средства Фонда содействия развитию Саткинского района и при поддержке президента Группы Магнезит Сергея Коростелева.

Также глава Саткинского района отметил, что открытие нового Органного зала в Сатке состоялось в рамках Всероссийского Марафона органной музыки «Орган Таврида», инициированного оргкомитетом Первого международного конкурса композиторов органной музыки «Новые классики — Оrgan Taurida».