Во дворе усадьбы Рябинина в Челябинске пройдет экоярмарка

Будут продавать фермерские продукты, хендмейд-украшения, минеральную косметику и одежду

26 июня во дворе усадьбы Рябининых — «Зеленый маркет». Это экологическая ярмарка, где будут продавать украшения ручной работы, одежду из швейной мастерской GoGreen, товары от уральских фермеров и минеральную косметику.



«Зеленый маркет» — это ностальгия по временам, когда рядом со старинным особняком разворачивался Зеленый рынок.

«25 лет назад усадьбу теснили киоски и лавки, где купить можно было что угодно — от редкой еды (типа сникерсов) до кожаной косухи белого цвета. Этой романтики польских свитеров и турецких колгот давно нет, но мы хотим сохранять память об этом уникальном месте»,— пишут организаторы.

Во дворе свою лавку развернет швейная мастерская GoGreen с секонд-хенд-одеждой и обувью, восстановленными вещами и фурнитурой для рукоделия.

Рядом — магазинчик минеральной уходовой косметики, где ее можно приобрести на развес или в отдельных баночках. Еще здесь с радостью примут ваши баночки и бутылочки из-под спреев, шампуней или косметики. Но только мытые, без этикеток и рисунков.





На зеленом маркете можно будет купить хендмейд-украшения: серьги, ободки, браслеты и чокеры, еще прямо на ярмарке для вас смогут сделать уникальное украшение, а при покупке еще и вытянуть карту судьбы.

Кроме этого, на ярмарке проведут экскурсию по усадьбе Рябининых и подробнее расскажут об истории Зеленого рынка, который был по соседству.

Экоярмарка будет работать с 11:00 до 14:00.

Покупки можно и не делать, а просто погулять и отдохнуть, тем более что недавно в столетнем особняке открылось небольшое кафе.