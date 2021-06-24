Власти Челябинска изменили условия, при которых в городе будут проводить концерты

Организаторам теперь нужно доказывать, что событие нельзя перенести

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подписал документ, в котором утверждается порядок согласования концертов в городе и области. Требования распространяются на праздники, концерты и шоу, кроме тех, что проводят в муниципальных культурных учреждениях, ночных клубах, в ресторанах и на открытом воздухе.

Организаторы должны построчно исполнить требования трех документов: распоряжения правительства «О режиме повышенной готовности» и «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемологического благополучия на территории региона», подписанные еще весной 2020, и свеженькие рекомендации Роспотребнадзора.

Минимум за 10 дней до концерта организаторы должны отправить в Минкульт обращение для согласования. А министерство, в свою очередь, вправе инспектировать площадку, проверять выполнение всех требований непосредственно во время концерта и, наконец, попросту не дать добро на мероприятие. Всё потому, что в документе есть пункт «Обоснование необходимости проведения концерта в условиях режима повышенной готовности». Насколько необходим тот или иной ивент — ответ министерство будет давать в пятидневный срок.

Напомним, что в Челябинской области готовятся к третьей волне заболеваемости COVID-19. В регионе уже отменили ряд крупных фестивалей: Ильменский, Бажовский, Бушуевский, областные сабантуи и даже молодежный форум. Кроме того, частные концертные агентства отменяют гастрольные туры звезд. Например, завтра должен был состояться концерт группы «Звери», но шоу перенесли на неопределенную дату.