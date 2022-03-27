Владимир Путин высказался об отмене российской культуры на Западе

Заявление президент РФ сделал на встрече с молодыми работниками культуры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации российской культуры. Об этом он сказал на встрече с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, российская культура всегда обращена к человеку, и именно поэтому в национальном характере русских людей есть такие черты, как «принимать близко к сердцу», обостренно чувствовать чужую боль и несправедливость. Кроме того, отечественная культура всегда защищала самобытность России, принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное.

«Это уникальное качество надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы. В целом ряде государств, и прежде всего в так называемых западных, подобные явления не просто проникли в политику, общественную жизнь, в спорт, в образование, а зачастую правят бал в этих сферах — именно агрессивно навязываются»,— сказал президент.

По его словам, есть такое явление, как «культура отмены», то есть бойкотирование и полное замалчивание очевидных фактов, книг, литераторов и людей, которые не вписываются в современные шаблоны. Но сегодня, как отметил президент, «культуры отмены» превратилась в отмену культуры, когда на Западе убирают из концертных афиш русских классиков, запрещают русских писателей и их книги.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях»,— отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что в России такое представить невозможно во многом благодаря высокому уровню отечественной культуры.