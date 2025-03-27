Владимир Путин наградил двух работников культуры из Челябинской области

Президент отметил Ольгу Селезневу и Ольгу Расторгуеву

Указом президента Владимира Путина два работника культуры из Челябинской области были отмечены государственными наградами. По указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, за заслуги в сфере искусства наградили дирижера и худрука Камерного хора имени Михальченко Ольгу Селезневу и художественного руководителя театра танца «Непоседы» Еманжелинского района Ольгу Расторгуеву.

Так, Ольга Селезнева удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». Как сообщают в региональном Минкульте, хором дирижер руководит с 2013 года. В прошлом году коллектив, который является одним из культурных брендов Южного Урала, отметил свой 50-летний юбилей. Концертную деятельность Ольга Петровна успешно совмещает с педагогической и научной работой. Также накануне Ольга Селезнева была удостоена премии «Золотая лира».

Хореографу и балетмейстеру Ольге Расторгуевой присвоено звание заслуженного работника культуры РФ. В 1993 году она создала детский театр танца «Непоседы», который сейчас входит в «золотой фонд» самодеятельного художественного творчества области и носит звание «Образцовый коллектив». Имя театра танца внесено в «Энциклопедию лучших творческих коллективов России».