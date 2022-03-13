Владимир Ошеров: «Дети, которые занимаются музыкой, и в школе учатся лучше»

Завтра, 14 марта, худрук Челябинской областной филармонии отмечает 70-летний юбилей и 50-летие творческой деятельности

Экс-дирижер военного оркестра Челябинского танкового училища, музыкант-мультиинструменталист, аранжировщик от бога, вдохновитель юных талантов, преподаватель, композитор и пианист Владимир Ошеров отпразднует эти события (и заодно 15 лет работы в Челябинской филармонии) концертом «Все начинается с любви».Накануне знаменательной даты мы побеседовали с Владимиром Григорьевичем о музыкальном образовании в Израиле, ремесле аранжировщика и рекорде для книги рекордов Гиннесса.

Мы сидим в кустах, нам все прекрасно слышно. Записываем, на веревочки привязываем, уходим. Старшеклассники видят в окно наши макушки, вытягивают за веревочки диктанты. Все сдали выпускной экзамен! Мне и Илюшке вечером выдали по мешку конфет «Мишка на Севере»! Как мы были счастливы.

— Я закончил единственное в мире Московское военно-музыкальное училище. Я поступил туда в 10 лет. Нет, я не хотел быть военным. Думал, буду всю жизнь преподавать музыку в Московской в консерватории. Но выяснилось, что я не могу преподавать. Действовал такой приказ министра обороны маршала Малиновского от 1968 года. где черным по белому написано: категорически запрещается принимать офицеров еврейской национальности в аспирантуры и ординатуры, готовящие кадры для работу в городе Москве. А я, дурак, размечтался.— Я с детства считался вундеркиндом. Диктант по сольфеджио хоть сейчас напишу. Хотите, расскажу историю? Мне было одиннадцать лет, я учился во втором классе Суворовского училища. Ко мне подошли старшие ребята и говорят: «У нас выпускной экзамен по сольфеджио, согласен диктант написать? Нужно шесть экземпляров, возьми кого-нибудь еще». Я взял Илюшку Цимермана, на год младше. Нас проинструктировали, и мы сели под окна — лето, первый этаж, все открыто. Тут нас застукал директор училища полковник Владимир Волков: вы, мол, что тут делаете? Мы выдали заранее подготовленную легенду: Илюшка часы потерял, ищем. Ушел.

Это не конец истории. Прошло сорок лет. Мой однокашник встречался с нашим стареньким директором, ему под 90 было. И вот, слово за слово, вспоминают юных суворовцев, и полковник Волков говорит: «Я всю жизнь мучаюсь и не понимаю, ну как Никуленков мог сдать сольфеджио! Он выше тройки в жизни не получал за диктант!» Ну ему и рассказали: «А может, под окнами кто-то сидел?» И он, представьте, вспомнил: да, Ошеров с Цимерманом, два гаврика! Как он обрадовался, когда раскрыл нашу операцию, сразу отлегло.— Не сразу, но да. Я отслужил в Челябинском танковом училище двадцать лет — это минимум, требуемый для получения пенсии. И уволился из армии. Немного сотрудничал с телевидением, с институтом культуры. Это были уже 1990-е. Бандиты поджигали рестораны, машины, по улицам ходила шпана с пистолетами... Страшно было здесь.— Мы с женой думали об отъезде и начали учить иврит, собирать документы, но решение все откладывали и откладывали. Внезапно собрались и уехали. Я расскажу, почему вдруг.Приехал в Челябинск с гастролями Леонид Сметанников. Был такой певец, помните? Так вот, приехал без концертмейстера — того под дороге увезли в больницу на скорой, форсмажор. А у Сметанникова 30 концертов по области. Меня попросили: сможешь аккомпанировать? А ноты? Нет нот, только два номера. Ну хорошо, напоете, я распишу — разберемся. Концерт через два с половиной часа. Порепетировали, разобрались.

После концерта, уже в час ночи, приезжаю в Челябинск и рассказываю жене про хлеб: «Не взял, — говорю, — так противно стало». А она мне и говорит: «Знаешь что? Иди-ка ты завтра в ОВИР».

И вот концерт в Свердловской филармонии. Час в три дня мы из гостиницы направляемся на репетицию, и Сметанников видит, что на углу продают хлеб, по две булки в одни руки. «Давай возьмем? — говорит. — Тебе и мне, по две булки, привезешь жене». Хлеб тогда с перебоями продавали.— Да. Это унизительное состояние. Как-то не хочется жить в стране, в которой перед концертом в филармонии нужно срочно брать четыре булки хлеба и везти в Челябинск.— Конечно.— Да никак. Я не знал, как. Начал с того, что в ресторанах играл: «Я смотрю, ты играешь, на чем попало. Вот я ноты поставлю для кларнета — там на тон ниже, транспонируешь?» — вот так со мной договаривались примерно. Приезжает мужик, говорит: «Меня зовут Оскар, у меня четыре ресторана. Завтра приезжает певица из Румынии, сможешь с ней поиграть? Все говорят, ты быстро соображаешь. Часа три у вас будет». Потрясающая певица Элена Тома.Через неделю-полторы объявили конкурс для пианистов в гостинице King David, это отель, где останавливаются все президенты. 56 пианистов записались на конкурс, чтобы в лобби играть.— 55 долларов в час. За четыре часа, с восьми до двенадцати ночи — 220. Это очень неплохо, учитывая, что новые репатрианты в нашем общежитии за пять шекелей в день работали. Три условия: никаких нот, никакой агрессивной музыки, и вот картонная коробочка, в которую будут складывать деньги — так это ваши. В первый вечер, пока конкурс проходил, я заработал в сумме 410 долларов. Мне понравилось. Конкурс я прошел.Знаете, что я вам скажу. Любая страна хороша, если ты умеешь хорошо делать свое дело.

В конце учебного года родитель приходит на концерт маленького оркестра: играют дети и педагоги. И папа видит, что его ребенок, которого на минуту невозможно усадить, сидит, держит трубу в ладошках и сосредоточенно считает: раз, два, три, четыре — бу-уу-у! — раз, два, три, четыре, буу-у! Выступает, как настоящий музыкант. И как ему нравится!

— Есть такая программа «Играющая школа». Идея отличная: с первого класса всем преподают музыку. Кто-то играет на блок-флейтах, кто-то — на ударных. На второй год переходят на маленькие синтезаторы, на четвертый — на струнные и духовые инструменты. Не дураки придумали!Педагоги работают те же, что и в колледже. Если ребенок заинтересован, он начинает заниматься потихоньку, разучивает простенькие произведения.— Конечно. И ничего сложного. Кому тут только не рассказывал — никак не идет. Я убежден, что дети, которые занимаются музыке, обычно и в классе учатся лучше всех. Именно поэтому в главном Израильском техническом университете Технион и потрясающий симфонический оркестр, и хор, и джазовый биг-бенд.. Там играют и педагоги, и студенты, еще и гастролируют! Это чума, как они играют.Ну так вот, через три года на заключительном концерте в нашем колледже на сцене стояли 380 человек. У нас был и детский оркестр, и сборный с педагогами. Мы выступали по всей стране.

Вот пару лет назад в Челябинске решили сделать на площади концерт симфонического оркестра с военными песнями. А где ноты? Черт знает. Нужно 20 песен. Начали звонить в Москву дирижеру Феликсу Арановскому («Романтика романсов»), тот говорит: «Ну что, 100-200 000 — за одну партитуру». А нам еще и срочно надо. То есть, за ноты надо отдать четыре миллиона.





Еще был взрослый оркестр — для тех, кто занимался музыкой, но давно бросил: кто доктор, кто пожарный, кто аудитор. Взрослые люди в свободное время собираются и играют. Это любительское музицирование очень популярно во всей Европе, не только в Израиле. Есть люди, которые по 30-40 лет собираются каждую субботу и играют себе что-то. Такие счастливые!— Врачи выгнали. После 50 лет стало резко убегать давление. Доктора сказали, что климат мне категорически противопоказан.— Да, Алексей Николаевич сразу меня пригласил на должность художественного руководителя. Мы не были знакомы: когда я уезжал, он еще в Институте культуры учился. «Я не знаю, что делать», — честно сказал я. «Да разберетесь», — ответил.Моя зарплата в 2007 году была 9 000 или 10 000 рублей. Но человека, который был в эмиграции, трудно этим напугать. Я начал преподавать, в ресторане играть, аранжировки делать, партитуры....— Именно. Наша профессия — аранжировщиков — вымирает. Почти нет людей, которые знают аппликатуры. Сейчас все ленивые.— Да вы что? Это не аранжировки, а фуфло подзаборное. Нет, конечно. Пока еще есть люди, но их все меньше.И никто не знает, какого качества эти ноты.— Да! Это же партитуры для симфонического оркестра, плюс солисты. Хорошо, я напишу три-четыре. Но двадцать? Как? Растерялись. Ладно, я потихоньку начал... Короче, сделал я за две недели двадцать партитур. Не знаю, годится это для книги рекордов Гиннесса? Сэкономил денег филармонии.— Не нашли. Непросто это. Что такое партитура — это 31 партия для большого симфонического оркестра! 31 строчка. И так для каждой песни.— Как там у Пахмутовой? Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Вот говорят — надо уступать дорогу молодым. Каким молодым? Как только придут — я сам уйду!— Почему же. Кого знаю — в тех верю. Талантливых учу, при одном условии: никаких денег не беру.