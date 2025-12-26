VK запускает новогоднее шоу «ПОД ШУБОЙ» с Собчак, Успенской и Михайловым на фоне ИИ

Главная интрига шоу — личность загадочной Селедки под шубой

Видеосервис «VK Видео» в канун Нового года представит масштабное музыкальное шоу «VK ПОД ШУБОЙ 4» (18+). В проекте, концепция которого построена вокруг технологий искусственного интеллекта и метаиронии, примут участие десятки российских артистов, включая Ксению Собчак, Любовь Успенскую, Стаса Михайлова, Елку, Алену Апину и группу Uma2rman.

Особенностью премьерной трансляции шоу 26 декабря станут неожиданные дуэты, в которых звезды исполнят кавер-версии культовых отечественных хитов.





Так, Антоха МС и группа «Дюна» представят «Привет с большого бодуна», Алена Апина и Baby Cute — «Гудбай, мой мальчик», а Татьяна Куртукова и певица Слава — «Как упоительны в России вечера». Кроме того, специально для проекта Елка и солист группы «тима ищет свет» записали эксклюзивный авторский трек «В темноте».

«Создать новое из привычного не так просто, как кажется. В переосмыслении уже состоявшихся песен от артиста одновременно требуются как свежий взгляд, так и чуткость к оригиналу», — поделилась впечатлениями участница шоу Татьяна Куртукова.





Помимо музыкальных номеров, которые будут дополнены визуальными эффектами и выступлениями воздушных гимнастов, в программе запланированы юмористические скетчи и стендапы. В них поучаствуют Ксения Собчак, Стас Михайлов, Джиган, Прохор Шаляпин, стилист Гоша Карцев и другие медийные персоны. Одной из интриг шоу станет раскрытие личности загадочной героини — Селедки под шубой.





Организаторы также отмечают, что все музыкальные композиции, прозвучавшие в шоу, уже доступны для прослушивания в виде отдельной новогодней подборки в «VK Музыке» и на других стриминговых платформах. Производством треков занимался музыкальный лейбл VK Records.