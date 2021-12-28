Ветеран «Уездного города» Дмитрий Табарчук назначен гендиректором федеральной кинокомпании

Челябинец возглавил «НМГ Студию»

Продюсер из Челябинска и экс-директор команды КВН «Уездный город» Дмитрий Тарабчук назначен гендиректором «НМГ Студии» — дочерней компании российского частного холдинга «Национальная Медиа Группа» (холдинг владеет активами Первого канала, Пятого канала,«РенТВ», «СТС-медиа» и др).

«НМГ Студия» отвечает за производство киносериалов и полнометражных фильмов для проката и видеосервисов. В декабре в компании прошли серьезные кадровые изменения. Генеральным продюсером назначили Федора Бондарчука.



«Меня радует, что мы продолжаем работать с Федором Сергеевичем. Впереди нас ждут великие дела. Конкуренция на рынке контента усиливается, и надо удивлять — делать качественные проекты, которые будут ориентированы на онлайн-платформы. Но и при этом не забывать про каналы холдинга, в частности СТС», — прокомментировал свое назначение Дмитрий Табарчук журналисту Первого областного информагентства.

Сейчас Дмитрий входит в курс дел компании и, как признается, вынужден корректировать свои новогодние каникулы. По его словам, весь январь займут встречи с компаниями, с которыми у «НМГ Студии» заключены контракты.

Напомним, что Дмитрий Табарчук занимается продюсированием кинопроектов. Он был исполнительным продюсером сериалов «Кадетство» и «Ранетки», а позже — генеральным продюсером «Дылды», «Миллионов в сети» и «Молодежки».