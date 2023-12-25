Веселится и ликует весь народ: «Хор Турецкого» зарядил Челябинск новогодним настроением

Две с половиной тысячи зрителей спели хором десятки любимых песен

Прославленный «Хор Турецкого» привез южноуральцам новогоднюю программу и праздничное настроение. В «МТС Live Холл Челябинск» состоялся грандиозный концерт, на время которого две с половиной тысячи человек стали единым сводным хором, а самые смелые смогли подняться на сцену вместе с артистами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы дружно пели «Снег кружится, летает и тает...», «Вернись, лесной олень» и даже Besame mucho — «Целуй меня крепче» — тут Михаилу Турецкому, конечно, пришлось подсказывать, потому что подавляющее большинство россиян знают только первые два слова этой легендарной песни. Но — сдюжили, справились даже с этим.

«Екатеринбург вы сегодня точно перепели!» — заверил публику артист.

Впрочем, было несколько произведений, где неподготовленному человеку за высококлассными артистами не угнаться. Челябинцы услышали в том числе «Арию Канио» из оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» — для тех, кто не знает итальянского, Михаил Борисович рассказал, о чем печалится веселый клоун; «Попутную песню» Михаила Глинки, написанную по случаю пуска в 1851 году первой железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Царское Село, и виртуозное исполнение знаменитого «Соловья» в исполнении фантастического тенора-альтино. Примета любого концерта «Хора Турецкого»: почти каждую песню сопровождает краткая справка — и мероприятие получается уже не только развлекательным, но и в некотором смысле образовательным.

Благодарные зрители поднимались на сцену с цветами в течение всего концерта, среди них оказалась первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

«Вы знаете, как мы любим „Хор Турецкого“, как мы каждый раз ждем это чудо, и спасибо, что это чудо случилось. Снова. Мы растаяли, как снежинка. Я и не знала, что Челябинск умеет так петь хором», — призналась Ирина Текслер.

А в финале концерта Михаил Турецкий пригласил на сцену всех желающих, чтобы ощущение близости праздника стало совсем уж запредельным: решились подняться на подмостки человек сорок, которые лихо сплясали под попурри из «дискотеки-90-х».

Заряженные на любовь, добро и искусство зрители разошлись, а артисты отправились дальше. Новогодний тур продолжат несколько концертов в Кремлевском дворце. Потом — уже в следующем году — Сибирь и Зауралье. Но один выходной у них все-таки будет.

«31 декабря — единственный день в году, когда я не работаю. И это шанс провести время с моей огромной семьей: у меня много дочерей, внуки. Поэтому этот шанс я использую, чтобы побыть с близкими, максимально отдать им то тепло, которое у меня накапливается за время работы. А ее мегатонны. Отдавая свою энергию, я научился здорово обмениваться ею со своей прекраснейшей аудиторией, которая щедро отдает любовь, восхищение, восторг, которыми я — по цепочке — щедро поделюсь со своими близкими», — говорит Михаил Турецкий.

Он также пожелал челябинцам радости и хорошего настроения в будущем году.

«Мне очень нравится то, что происходит в городе. Город на подъеме. Город верит в себя и свое будущее. Я сегодня встречался с вашим губернатором, и я счастлив, что у вас такой влюбленный в область руководитель региона. Алексей Леонидович (Текслер) — амбициозный человек, он двигает историю, у него есть план, даже — планы. Столько желания сделать для области такие вещи уникальные! Поэтому я вместе с челябинцами с оптимизмом смотрю в будущее, считаю, что у региона есть большие перспективы. Но надо помнить, что изменения жизни — ответственность каждого из нас. Надо начинать с себя, наполняя смыслом сегодняшний день», — сказал Михаил Турецкий.