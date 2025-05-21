Весь июнь челябинский театр «Манекен» будет показывать только «Пчелиный рай»

Премьерную постановку будут играть в ДК ЧТПЗ и Театре ЧТЗ

Театр «Манекен» Челябинска весь июнь будет показывать только один спектакль — «Пчелиный рай» (6+). До этого постановку видели только участники Рождественской елки главы города. Афиша на июнь уже появилась на сайте театра.

«Пчелиный рай» — это семейный мюзикл о маленькой модели большого мира. Как и мы, пчелы радуются, злятся, спорят и влюбляются. Но вот размеренную жизнь портят несколько трутней, которые пытаются превратить ежедневную работу в сплошной праздник.

Все авторы спектакля — челябинцы. Как делятся в театре, при создании постановки они вслушивались в жужжание уральских пчел и «подглядывали за их сладкими маневрами». Авторами «Пчелиного рая» стали Константин Рубинский и Игорь Кривопалов-Москвин, режиссером-постановщиком — Владимир Филонов, который подарил «Манекену» «Лысую певицу», «Марлен», «Тайный жар», «Ангела и беса».

На июнь запланировано 14 показов «Пчелиного рая» — на сцене ДК ЧТПЗ и Театра ЧТЗ. Это связано с тем, что на родной площадке «Манекена» сейчас идет капремонт, на это время артисты отправились в «путешествие по городу».