Верхний Уфалей запоет колокольным перезвоном

Благовест разнесется по всему городу

В предстоящую субботу, 21 сентября, Верхний Уфалей наполнит несмолкаемый колокольный звон. Звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Челябинской и Свердловской областей посвятят свои мелодии городу и престольному празднику Верхнеуфалейского храма Рождества Богородицы. Об этом рассказали в региональном Минкульте.

«Уфалейский благовест» начнется в 9 утра с Божественной литургии, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Затем от храма до центральной площади города прошествует крестный ход с копией Владимирской иконы Божией Матери.

Фестиваль колокольных звонов сопроводят не только звонари, но и артисты: камерный хор имени Валерия Михальченко, группа ГАТ «Урал», солисты Челябинской филармонии, театр танцевальных миниатюр Hi-Tech, Театр русского костюма ЮУрГГПУ, творческий коллектив «Эпатаж», ансамбль «Октоих» и ансамбль танца «Самоцветы» имени заслуженного работника РСФСР В. И. Бондаревой.

Кроме того, в городе проведут ярмарку мастеров, конкурсы, дегустацию травяных сборов и откроют гастрономическую площадку.