Ведущий «Битвы экстрасенсов» выступит в Челябинске с моноспектаклем

Актер Андрей Кислицын сыграет постановку «Петрушка-Андрюшка»

29 сентября на главной сцене во дворе арт-кластера Svoboda2 с бесплатным моноспектаклем выступит актер из Санкт-Петербурга Андрей Кислицын. Он представит свою постановку «Петрушка-Андрюшка».



Это комедийный спектакль с элементами акробатики и пантомимы. Автор называет спектакль уличным. Поэтому вместо индустриального лектория на Свободы, 2 действие перенесли во двор.

Кислицын — актер и циркач из Питера, он много лет выступает с моноспектаклями. Один из его самых известных — «ПОНТыМИМО». Широкому зрителю Андрей знаком по 24-му сезону шоу «Битва экстрасенсов», там он выступает в роли ведущего.

Спектакль покажут в рамках театрального фестиваля «NOвый». 0+