В Челябинске на «Платье города» покажут эпатажную коллекцию от столичного дизайнера

Серия одежды посвящена бабочке, которая умеет маскироваться под змею

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31 марта в Театре оперы и балета им. Глинки состоится XXII фестиваль моды «Платье города». На модном показе представят свои коллекции лучшие дизайнеры Челябинска и гости из других городов. За пару дней до старта прилетела молодой модельер из Москвы Анастасия Чернышова. Девушка привезла коллекцию «Аттикус»: костюмы со сложными формами посвящены бабочке-змее.



За день до показа в клубе «Светлана» проходят финальные репетиции. Девушки в плащах и жакетах ходят по залу как по подиуму. Анастасия пристально следит за их работой, поправляя одежду и подсказывая, как не наступить на подол платья.

Анастасии Чернышовой двадцать лет, она учится на втором курсе в университете им. Косыгина в Москве. Одна из коллекций одежды девушки уже побывала на показе в Венеции и новая серия одежды прошла отбор на фестиваль в Челябинске. В перерывах между репетициями мы пообщались с молодым модельером и узнали, чего ждать от показа.

— Расскажите о своей коллекции — при чем тут бабочки, змеи, мода?

— Новая коллекция посвящена одной из самых больших бабочек на планете — атласу, или Attacus atlas. Рисунок на ее рыжих крыльях напоминает змеиную голову. Бабочка-змея... Мне показалось, это интересная интерпретация женской натуры. Я часто при создании коллекций отталкиваюсь от бионики. Одна из прошлых коллекций посвящена светящемуся кальмару.

— И как образ бабочки отражен в одежде?

— В моей коллекции можно проследить метаморфозу, превращение куколки в бабочку. Сначала на моделях узкие вещи — корсеты, комбинезоны, ботфорты. Одежда напоминает кокон. Дальше появляется многослойность: я ввела широкие тренчи, полы плаща напоминают крылья. Многие вещи шила из оранжевой шелковой тафты. Говорят, что тафта слишком мнется, но мне это и нравится. Складки придают глубину образу.

— Как проходит подготовка к показу?



— Я прилетела только вчера, перед моим приездом с моделями занимался хореограф. Вижу, что постановка отработана, все готово, мне осталось только одеть моделей. Немало времени ушло на подготовку коллекции. Я сама шила её дома на протяжении полугода.

— Ваши модели выглядят эпатажно, но подойдут ли такие вещи для повседневной носки?

— На подиум я специально готовлю авангардные образы, ищу необычные сочетания. Но многие изделия можно носить по отдельности, и это будет выглядеть уместно. Отдельно блузку, плащ, жакет. Когда я работаю с клиентами, возможно подшить вещи под них, чтобы одежда выглядела лаконично.





— Что у вас за украшение на лице? То ли маска из нитей, то ли паутина из бисера...

— Это мой авторский аксессуар, мы его называем между собой «терновый венок». Я его придумала еще к своей первой коллекции, и с тех пор постоянно использую, стилизуя. В коллекции, посвященной северным народам, венок был украшен чем-то вроде сосулек... А в «Аттикус» это будто объемный рисунок на лице.

Также на фестивале «Платье города» свои коллекции представят известный дизайнер Сергей Сысоев, модельер из Италии Виктория Шкульник и челябинские модельеры — Марина Вилисова, Мария Чубаева и Татьяна Котова. Подробнее о фестивале главный организатор Светлана Клименко рассказывала ранее.

Частью модного показа станет VIP-дефиле. На подиум выйдут и телеведущие телеканала ОТВ: Марина Гез и Иван Карташев — ведущие программы «Наше утро», Вячеслав Куликов — ведущий программы «О здоровье» и Юлия Макарова — ведущая программы «Время новостей».

