«Вам вообще нормально в этом мире живется?»: в Челябинске поставили черный фарс по пьесе Островского

В спектакле «Русское. Островский» Молодежного театра раскрывают загадки русской души

«Это такие мои фантазии, мысли на тему нашей страны, судьбы России. Вначале размышляю с Шукшиным, потом с Островским»,

— поясняет Иван Миневцев.

«Я делаю спектакль о катастрофе внутри человека. О сломе всяческой веры: в родителей, в любовь, возможно даже в Бога. Я делаю про то, как ломается человек, сталкиваясь с отвратительной, холодной несправедливостью, которую невозможно переиграть. И вся пьеса — зеркало. Я хочу, чтобы вы поняли себя, почувствовали себя. Вам вообще нормально в этом мире живется или нужно что-то делать?»

— задается вопросом Иван Миневцев.

На сцене челябинского Молодежного театра 27 и 28 мая премьера — дают спектакль по пьесе Александра Островского «Горячее сердце».«Русское. Островский» — часть театрального триптиха режиссера Молодежного театра Ивана Миневцева о русской душе и русских нравах. Первая часть трилогии была посвящена творчеству Шукшина, премьера спектакля состоялась в феврале в театре Стерлитамака. Вторая часть готовится в Челябинске. Третьей части, увы, не будет.Жанр спектакля определен как фарс, а не типичное действие «по Островскому» — с русским застольем, боярами и плясовыми. От исходного текста осталась разве что половина, часть монологов и сюжетных линий была нещадно порезана Миневцевым, чтобы получился сложный игровой спектакль, в конце которого все «буквально горит». По словам режиссера, к фарсовому жанру подталкивает сам Островский: не играть же в XXI веке купцов как праведных.Литературная основа спектакля пьеса «Горячее сердце» считается не лучшей в творчестве Островского. Уездный город, два толстосума-барина, взяточник-городничий и несколько шутов. А среди них красавица Прасковья, которая всем сердцем желает, чтобы люди вокруг были достойные. А не вышло.Любопытно, но сперва режиссер Молодежного театра собирался ставить «Богатых невест». А вместо этого выбрал невнятную, на первый взгляд, историю о бедной девушке, столкнувшейся с несправедливостью и барством.Первые эскизы «Горячего сердца» в сценографии Антона Сластникова — это лаконичные черные драпировки, русские березки на заднике и персонажи все в черном. На фоне — девичий хор, который исполняет песни, написанные специально для спектакля столичным композитором Павлом Поляковым.А будут ли барин с челядью на лодке по реке кататься да в разбойничьих костюмах на большой дороге девок подстерегать — увидим уже в пятницу, 27 мая.