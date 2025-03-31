Валерий Гергиев вновь привезет в Челябинск Московский Пасхальный фестиваль

Вместе с симфоническим оркестром маэстро выступит 29 апреля

В Челябинске состоится XXIV Московский Пасхальный фестиваль (6+). Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров будут выступать под руководством Валерия Гергиева, сообщает региональный Минкульт.

В программе — репертуар оркестра Мариинского театра. С 1988 года дирижер Валерий Гергиев является музыкальным руководителем Мариинского театра, с 1996 года — худруком-директором. С приходом Валерия Гергиева в театре традицией стали крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов, и Мариинка превратилась в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире.

В программе фестиваля есть три направления: симфоническое, хоровое и звонильное. На Южном Урале традиционно исполняется только симфоническая музыка.

В Челябинске фестиваль пройдет 29 апреля. Затем артисты отправятся в другие города — на сегодняшний день проект охватил более 145 городов России и пять стран, объединив несколько тысяч исполнителей со всего мира.

Напомним, в прошлом году Московский Пасхальный фестиваль был приурочен к юбилеям композиторов Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.