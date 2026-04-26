Валерий Гергиев привез в Челябинск Московский Пасхальный фестиваль

Под его управлением выступили оркестры двух главных театров России

В субботу, 25 апреля, на сцене челябинского Театра драмы имени Наума Орлова прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля. За дирижерский пульт встал маэстро Валерий Гергиев. Музыканты исполнили для зрителей несколько произведений разных авторов. Центральное место в программе заняли сочинения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, со дня рождения которых в этом году исполняется 120 и 135 лет, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Зал был полон. Сотни зрителей, в том числе губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной, высоко оценили выступление Объединенного оркестра.

«Это был концерт высочайшего уровня. Каждый из нас испытал невероятную силу музыки, которая говорила с нами весь вечер. Московский Пасхальный фестиваль — это одно из самых значимых ежегодных событий в культурной жизни нашего региона. Челябинск уверенно развивается как крупный центр общественной и творческой жизни. И совершенно закономерно, что именно он получил статус Культурной столицы России 2027 года»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также добавил, что весь 2026 год в Челябинской области проходит под девизом «Навстречу Культурной столице».

Алексей Текслер поднялся на сцену и поблагодарил Валерия Гергиева за вклад в развитие музыкального искусства и внимание к Челябинской области. Он также вручил маэстро именную табличку амбассадора проекта «Челябинск — культурная столица 2027», объяснив это тем, что дирижер был одним из многих выдающихся деятелей искусства, которые помогли Челябинску добиться такого высокого статуса.

Московский Пасхальный фестиваль в этому году проходит в 25-й раз. Это самый масштабный фестиваль за всю историю своего существования. С 12 апреля по 10 мая концерты проходят в разных городах России.