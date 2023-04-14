Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в Челябинске

Концерт состоится 25 апреля в рамках XXII Московского Пасхального фестиваля

С 16 апреля по 9 мая 2023 года в России проходит традиционный Московский Пасхальный фестиваль. Концерты всемирно известных солистов и музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. 25 апреля в Челябинске выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В 2023 году фестиваль приурочен и к юбилею композитора и пианиста Сергея Рахманинова.

«Мариинский театр широко отмечает юбилей Сергея Рахманинова. Могучий талант композитора принадлежит всему миру, но прославляет, прежде всего, Россию. Я думаю, что очень многие музыканты во всем мире делают все возможное, чтобы не пройти мимо такой славной великой даты… Музыка, сочиненная Сергеем Васильевичем, прозвучит и на родине композитора в Новгороде, и на Тамбовщине в Ивановке, в имении Рахманинова», — отметил Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев является основателем и руководителем Московского Пасхального фестиваля с 2002 года. Концерт симфонического оркестра Мариинского театра состоится на сцене Концертного зала имени Прокофьева.