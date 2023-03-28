В зоопарке Челябинска проснулись сурки

Соня после зимней спячки перед тем, как приступить к еде, переделала кучу дел

В челябинском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки. Активная Соня, открыв глаза, сразу же отправилась по делам. Филя пока не стал вылезать из своего домика, рассказали сотрудники зоопарка на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Главная травоядная конкурентка росомахи Биры сурок Соня проснулась и явила всем свое схуднувшее тело. Не успев открыть глаза, дама принялась за дело: натаскала в жилище свежее сено, оставила пахучие метки на входе в нору, потоптала снег, провела раскопки в разных частях вольера и только после этого принялась за еду»,— рассказали в зоопарке.

Друг Сони Филя оказался не таким деятельным и решил продолжить зимний отдых в своем домике.

Кстати, у сурков зимняя спячка не такая, как у медведей. Эти зверьки просыпаются на 12—20 часов каждые 3—4 недели. А за две недели до полного выхода из спячки они начинают просыпаться каждый день. Обычно спячка у сурков длится около пяти месяцев — с октября или ноября и по март-апрель.

Совсем недавно в челябинском зоопарке проснулись все медведи. В этом году медведица Бусинка побила собственный рекорд и проспала всю зиму.