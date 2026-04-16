В Златоусте волонтеры расчистят и украсят дом середины XIX века

Арт-консервацию проведут для постройки, в которой жили родители маршала Шапошникова

В Златоусте волонтеры приведут в порядок дом родителей маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Южноуральцы устроят субботник у исторического здания, а также украсят территорию вокруг рисунками и надписями. Об этом рассказали в сообществе «Культурный слой».

Такой формат сохранения культурного наследия называется арт-консервация. Авторы проекта уже несколько лет занимаются спасением старых зданий, продлевая им жизнь до того момента, когда начнется полноценная реставрация. Так, «Культурный слой» и региональный Госкомитет охраны ОКН уже приводили в порядок несколько участков в Миассе. Там вся серия работ получила название «Не дом, а золото» — отсылка к горнозаводскому прошлому города и золотодобыче.

«Мы уже получали приятную обратную связь, благодаря которой понимали, как наше дело способно вдохновить и объединить людей. Несмотря на физическую усталость, нам удавалось совместно расчистить территорию от мусора и сорняков, которые порой бывали выше человеческого роста», — делятся организаторы.

В Златоусте арт-консервацию назвали «Ай да дом!». Здесь обыгрывается сразу два смысла: гидроним — река Ай — и восхищение архитектурой исторического центра. Что сделают волонтеры? Команда из 30 неравнодушных южноуральцев уберет территорию дома от мусора и сорняков, закроет 12 оконных проемов деревянными щитами, заменит покосившийся забор на новый. Дополнительно участники консервации посетят Музей истории и культуры Златоуста.

Главная изюминка — на деревянные щиты, которыми закроют окна, нанесут изображения и надписи. Автором концепции стала Анна Леготина, а в создании работы примут участие художники Екатерина Зобнина и Надежда Шарова из мастерской «Цоколь». На главном фасаде появится фраза: «Дом жилой». Заменив одну букву «Л» на «В», волонтеры получат результат: «Дом живой». Так авторы хотят заявить: причин для сохранения зданий много и дом, в котором еще есть жизнь, должен быть спасен.

Объект находится на улице Ленина, 35 — одной из главных улиц Златоуста. Здание построили в середине XIX века. В 1896 году сюда переехала семья Шапошниковых. Отец будущего маршала купил дом после долгой службы на Петропавловском винокуренном заводе. Семья прожила здесь до 1912 года. После революции дом национализировали. В 1929 году Борис Шапошников вместе с младшей сестрой пытался вернуть здание в собственность, но получил отказ. В советские годы здесь располагались жилищно-арендное товарищество «Пионер», а затем — многоквартирный жилой дом. В последнее время в здании работала мечеть. Сейчас здание не используется, требует восстановления и ищет хозяина.