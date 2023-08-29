В Златоусте устроят День ножа

В Челябинскую область съедутся мастера со всей России

23 сентября в Златоусте стартует двухдневный фестиваль холодного оружия «День ножа». В Челябинскую область съедутся оружейные мастера из разных городов России и будут соревноваться в умении обрабатывать металл и орудовать ножом.



Главным событием станет открытый чемпионат по ножевому многоборью. Участники должны ножом рубить канаты, деревянные прутья, пластиковые бутылки и теннисные мячи. Все это на скорость, а нож обязательно держать одной рукой.

Некоторые мастера делают ножи специально для фестиваля. Кроме многоборья здесь устроят соревнование на выживание ножа: лезвием будут протыкать металлические бочки, крошить кирпичи и резать покрышки. Чей нож выдержал — тот победил.

В финале устроят гастрономический конкурс с готовкой и ужином у костра.

День ножа в Златоусте проходит каждый год, чтобы собрать вместе мастеров оружия из разных регионов, поделиться опытом и пообщаться.

Старт 23 сентября в парке-отеле «Таганай термал», 6+.