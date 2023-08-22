В Златоусте установили первое уличное фортепиано

Инструмент появился в сквере на проспекте Мира



22 августа на улице Мира в Златоусте установили первое в городе открытое уличное пианино. Клавиши стоят под навесом. Сыграть на инструменте может любой желающий в любое время.



Пока на улице тепло, фортепиано останется на месте. С наступлением зимы его перенесут в помещение, чтобы летом снова вернуть. Инструмент защитили от вандалов — установили по периметру видеокамеры.

Открытое пианино здесь — это инициатива администрации города. До этого поставить в Златоусте инструмент собирался активист Дмитрий Закарлюкин для своего проекта «Открытые клавиши».

«Они сначала запросили смету, но потом поставили пианино сами. Главное, чтобы держали настроенным», — считает Дмитрий.

Отметим, в Челябинске уже стоит несколько фортепиано цвета viva megenta, они также доступны для всех жителей города круглосуточно.