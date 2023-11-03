В Златоусте сняли выпуск популярного тревел-шоу

Ведущий «Отпуск неподалеку» сравнил город с Сан-Франциско

Съемочная группа проекта «Отпуск неподалеку» посетила Златоуст. Ведущий Артем Шалимов провел для зрителей со всей страны экскурсию по городу оружейников.

Авторы проекта еженедельно посещают разные города Урала и рассказывают, почему здесь стоит провести выходные. Ранее ведущий побывал в Перми, Тюмени, Миассе и других местах.

Златоуст путешественник сравнил с Сан-Франциско. Оба города расположены на холмах. Только если в американском городе особенности рельефа заставили сделать трамвай канатным, то в Златоусте этот вид транспорта удалось, как и везде, пустить по обычным рельсам.

Именно трамвай Артем Шалимов оценил в первую очередь.

«Трамвай в Златоусте самый высокогорный в России. Буквально за 25 рублей можно прокатиться на такой аттракционе. Можно будет проехать на высоте девятого этажа, увидеть историческую часть города», — рассказал ведущему гид Дмитрий Татьяноха.

Также путешественник посетил горный парк им. Павла Бажова, попробовал уральские пироги, ударил в колокол на башне Иоанна Златоуста. О знаменитых златоустовских ножах Артему Шалимову рассказали в Оружейной слободе.

Напомним, ранее телеведущий Стас Ярушин провел видеоэкскурсию по родному Челябинску для youtube‑шоу «Дома хорошо».