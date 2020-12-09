В Златоусте после ремонта открылась «Библиотечная платформа 1/11»

Пока местные жители могут просто брать книги, но уже в следующем году библиотека станет модельной.

В Златоусте Челябинской области после ремонта открылась библиотека «Платформа 1/11». Пока жители района железнодорожного вокзала могут воспользоваться лишь базовыми возможностями библиотеки, однако уже в следующем году она станет модельной.

По решению главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского детская библиотека № 11 и библиотека для взрослых № 1 были объединены и размещены под одной крышей в здании № 237 по улице Аносова. Затем в библиотеке провели необходимый ремонт, в ходе которого смонтировали пожарную сигнализацию и аварийное освещение и привели помещения в порядок, после чего библиотека открыла свои двери для первых читателей. Но на этом глава округа не собирается останавливаться.

«Предполагается, что в 2021 году объединенная библиотека станет модельной. Её книжный фонд составит более 80 тысяч экземпляров. Также в библиотеке планируется обновить мебель в помещениях для читателей. По задумке авторов проекта в залах должны появиться высокие стеллажи вдоль стен, мобильные посадочные места, мягкая мебель, стеклянные выставочные зоны, мягкие посадочные места на окнах и встроенные места в стеллажах для уединенного чтения, рабочие места, столы-трансформеры. На эти цели закладывается еще почти 1,4 миллиона рублей из городского бюджета»,— рассказали в пресс-службе мэрии Златоуста.

Но и это ещё не всё. В холле библиотеки будет размещена справочно-информационная служба, в секторе для детей будут созданы зал мастер-классов и интеллект-зал, а в секторе для взрослых — залы художественной и отраслевой литературы и периодики, зал для работы с творческими читательскими клубами и зал событий.

Как отмечает Максим Пекарский в социальных сетях, наличие литературы в библиотеке сейчас не главное. Важно современное оборудование, комфорт и возможность интересно провести досуг.