В Златоусте отреставрируют столетнюю церковь

С момента постройки она несколько раз перестраивалась

В Златоусте отремонтируют Свято-Троицкую церковь на улице Большой Закаменской. Сейчас специалисты начали научно-исследовательские работы по этому объекту культурного наследия, чтобы в будущем составить весь план дальнейшей реставрации, рассказали в Госкомитете охраны ОКН.

Покрашенное в белый и голубой цвета деревянное здание было построено в 1915—1916 годах. После революции церковь несколько раз закрывали, пытались перестроить под школу и клуб. В первозданном виде у нее было семь глав и трехъярусная колокольня, но за прошедшие годы церковь (изначально — Свято-Никольская единоверческая) потеряла свои черты. Вновь ее открыли в 1944 году, тогда же начались первые ремонтные работы: заново были построены колокольня и купол, создали новый иконостас и настенные росписи.

Напомним, Госкомитет охраны ОКН также планирует заняться реставрацией краеведческого музея в Сатке: зданию вернут исторический вид и вновь перестроят в Свято-Троицкую церковь.

А в Челябинске сегодня идет масштабная реконструкция дома Агрова — Кузнецова: здание почти полностью сгнило и сгорело за годы простоя. Сейчас дом демонтировали, его отстроят из современных материалов и украсят оригинальными отреставрированными наличниками и деревянными элементами. Позже здесь откроется центр современной музыки.