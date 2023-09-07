В Златоусте открыли виртуальный концертный зал

Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура»

Первый виртуальный концертный зал появился в Златоусте благодаря нацпроекту «Культура». Накануне состоялось торжественное открытие зала в детской музыкальной школе № 3.

Всероссийский виртуальный концертный зал дает возможность в режиме реального времени смотреть и слушать выступления лучших музыкальных, танцевальных и театральных коллективов России. Площадка оснащена высококлассной профессиональной техникой, создающей эффект присутствия. Мультимедийное оборудование приобретено за 1 миллион рублей, еще 3 миллиона рублей направлено из городского бюджета на ремонт и интерьер помещения.

Проект не имеет возрастных ограничений. Можно как посещать концерты в режиме онлайн, так и слушать их в записи из личного кабинета портала культура.рф или меломан.ру Московской государственной филармонии.

Со знаменательным событием город поздравила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. На открытии состоялась трансляция выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (дирижер и солист Питер Гут) из Концертного зала имени Петра Ильича Чайковского.