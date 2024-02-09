В Златоусте хедлайнером Всероссийской спартакиады станет группа «Братья Грим»

13 февраля они выступят во время торжественной церемонии награждения

Музыкальная группа «Братья Грим» выступит в Златоусте 13 февраля во время проведения всероссийских соревнований по биатлону. Информация о дате и времени проведения концерта появилась на официальной странице коллектива.

Выступления музыкантов ожидаются 13 февраля на стадионе «Металлург» во время торжественной церемонии победителей и призеров по итогам соревновательного дня.

«Кроме того, для гостей спортивного праздника на весь период проведения спартакиады на территории стадиона будет работать ярмарка. Все желающие смогут подкрепиться горячим питанием, напитками, а также приобрести сувениры с символикой Златоуста и спартакиады. Настроение будут создавать аниматоры и ростовые куклы, а самые маленькие посетители смогут сделать себе аквагрим», — рассказали в администрации города.

Соревнования по биатлону пройдут на новом стадионе имени Светланы Ишмуратовой с 10 по 18 февраля. А сама Всероссийская зимняя спартакиада стартует в Челябинской области сегодня. Полное расписание биатлонных состязаний смотрите на нашем сайте. Наш коллега Виталий Визаулин представил всю соревновательную программу, чтобы наши читатели не пропустили ни одного зрелищного события спартакиады. Мы будем следить за соревнованиями 24/7.



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